Так лаялись не тільки Кайдаші. Чому кажуть "А щоб в тебе пір’я в роті поросло"

Цю лайку можна почути й досі

В українській мові є чимало цікавих та унікальних лайливих висловів, які можуть урізноманітнити словниковий запас. Зокрема й вислів "А щоб в тебе пір’я в роті поросло".

"Телеграф" розповість, як з'явилась ця лайка та чому її раніше часто використовували. До слова, побачити цей вислів можна у "Кайдашевій сім’ї" Івана Нечуй-Левицького та не тільки.

Вислів "А щоб в тебе пір’я в роті поросло" — це давнє українське прокляття-побажання. Його використовували, щоб зупинити людину, яка занадто багато говорить, пліткує або бреше. Фактично воно означає замовкни.

Чому кажуть "А щоб в тебе пір’я в роті поросло".

Цікаво, що кажуть саме про пір'я не просто так, адже таким чином рот людини буде зайнятий, тобто вона не зможе заговорити. Цю лайку й досі можна почути не тільки на заході та півночі України, а навіть в літературних творах чи кіно. Щоправда, використовують її здебільшого в прадавніх сюжетах.

Приклади використання:

А щоб у тебе пір’я в роті поросло , коли правди не чуєш!

, коли правди не чуєш! Щоб у тебе пір’я в роті поросло з такими словами! Чи ж можна таке людям казати?

з такими словами! Чи ж можна таке людям казати? От же ж язикатий, — подумала вона. — Щоб йому пір’я в роті поросло, як не вміє мовчати.

