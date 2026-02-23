Так лаялись не тільки Кайдаші. Чому кажуть "А щоб в тебе пір’я в роті поросло"
Цю лайку можна почути й досі
В українській мові є чимало цікавих та унікальних лайливих висловів, які можуть урізноманітнити словниковий запас. Зокрема й вислів "А щоб в тебе пір’я в роті поросло".
"Телеграф" розповість, як з'явилась ця лайка та чому її раніше часто використовували. До слова, побачити цей вислів можна у "Кайдашевій сім’ї" Івана Нечуй-Левицького та не тільки.
Вислів "А щоб в тебе пір’я в роті поросло" — це давнє українське прокляття-побажання. Його використовували, щоб зупинити людину, яка занадто багато говорить, пліткує або бреше. Фактично воно означає замовкни.
Цікаво, що кажуть саме про пір'я не просто так, адже таким чином рот людини буде зайнятий, тобто вона не зможе заговорити. Цю лайку й досі можна почути не тільки на заході та півночі України, а навіть в літературних творах чи кіно. Щоправда, використовують її здебільшого в прадавніх сюжетах.
Приклади використання:
- А щоб у тебе пір’я в роті поросло, коли правди не чуєш!
- Щоб у тебе пір’я в роті поросло з такими словами! Чи ж можна таке людям казати?
- От же ж язикатий, — подумала вона. — Щоб йому пір’я в роті поросло, як не вміє мовчати.
