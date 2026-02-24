Вигорання і нестабільність: на кого зі знаків китайського гороскопу чекають проблеми весною 2026

Весна — не найкращий час для вас

Усі чекають на весну, яка обіцяє нові старти, пробудження та друге дихання. Проте не всім цей період буде сприятливим. Для деяких знаків китайського гороскопу весна стане часом проблем, вигорання та нестабільності.

"Телеграф" розповідає, кому із знаків китайського гороскопу варто приготуватися до турбулентності.

Як виявилося, у цьому списку три знаки китайського гороскопа — Пацюк, Кролик і Кінь. Про це пише China Explorer Tour.

Пацюк

У східному гороскопі Пацюк і Кінь — прямі антагоністи, тож для представників цього знаку рік Вогняного Коня може бути часом випробувань. А розпочнуться вони вже навесні 2026 року. Можливі фінансові втрати через поспіх. Ваші плани можуть руйнуватися через зовнішні обставини, які ви не зможете контролювати. Варто опрацювати "тактику тиші". Не вступайте у конфлікти та відкладіть великі покупки до осені.

Кролик

Весною 2026 року Кролики можуть зіткнутися з емоційним вигоранням та нестабільністю. Хаотична енергія Вогняного Коня може виявитися занадто агресивною для делікатного Кролика, що прагне до гармонії. Є високий ризик сварок у сім’ї та непорозуміння з близькими. Емоції зашкалюватимуть, а дрібні негаразди — здаватися катастрофами. Спробуйте знайти свою "тиху гавань" і не ухвалюйте рішень на піку емоцій.

Кінь

Всупереч очікуванням, рік власного знаку у китайській традиції вважається складним. Ваша власна запальність може стати головною проблемою. Щоб рік пройшов добре, а весна була спокійна, постарайтеся не доводити всім свою правоту. Будьте скромнішими та уважнішими до деталей.

