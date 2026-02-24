Эту брань вы точно слышали. Что означает популярное украинское слово

Его часто можно увидеть в литературных произведениях

В украинском языке есть немало интересных ругательств, но не все знают их значение или происхождение. К примеру, слово "падлюка".

По данным толкового словаря, "падлюка" — это подлый человек, подлец. Слово относит к разговорному стилю, поэтому его можно услышать в быту или в литературных произведениях.

Известно, что "падлюка" имеет корень пад-, который связан со словами "падать", "падаль" и т.д. То есть раньше эта брань означала питающееся падалью существо. Но потом слово немного переосмыслили и стали использовать как брань. Таким образом называли ничтожного человека, совершающего подлые, низкие действия.

Сейчас слово "падлюка" можно часто услышать в быту в разных регионах Украины или прочесть в литературных произведениях.

Примеры использования:

Духа ж поступу й науки хочуть вбити ті падлюки : Та не вб'ють, хоч їх сумління Лід, а їх серця — каміння… (Фр., XIII, 1954, 394);

Запропонував [Кребс] з його допомогою переїхати до Берліна, до американського сектора. Розумієш, яка падлюка ? (Собко, Запорука.., 1952, 227).

"Ти ж не стріляв, падлюко ! Вакулу, твого товариша по боротьбі, вбивали царські сатрапи, а ти навіть не витягнув зброю!" (А. Кокотюха).

"Та падлюка, яку ми, на жаль, залишили на острові живою, зірвала червоний прапор і начепила оцю ганчірку." (М. Трублаїні).

