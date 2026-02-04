"Срака-мотика": що означає ця лайка і звідки вона взялася в Україні

Цей вислів не дуже популярний у побуті та інтернет-культурі

Українська мова багата на безліч колоритних лайок, які звучать незвично і навіть кумедно. До них можна віднести вираз "срака-мотика", по якому не одразу можна зрозуміти, що він означає.

Що потрібно знати:

Незважаючи на грубе звучання, фраза не завжди використовується для образи

Часто вираз використовується без конкретного адресата як реакція на несподівану або неприємну ситуацію

За змістом нерідко "срака-мотика" може виступати аналогом звичного багатьом вигуки "млинець"

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, у яких випадках доречним буде вживання фрази "срака-мотика". Незважаючи на грубе звучання, вираз має скоріше емоційно-образний, ніж прямий образливий характер.

Подібні словосполучення традиційно використовувалися для роздратування або незгоди з співрозмовником. Зокрема, такі висловлювання, як "жак банька", "жак мотика", "жак пердяка", "срака-мотика", вживалися в ситуаціях, коли той, хто говорить, хотів підкреслити, що почуте від співрозмовника — нісенітниця або не має відношення до теми розмови.

Також варто додати, що фраза "срака-мотика" нерідко використовується навіть без конкретного адресата. За змістом його часто порівнюють з відомим всім словом "блін", яким висловлюють подив, досаду або обурення.

Незважаючи на гумористичне звучання, вираз відноситься до просторічної та ненормативної лексики, тому його доречність залежить від контексту та аудиторії.

Сама фраза з’явилася українською мовою природним чином, як частина народної експресивної лексики, через гумор та образність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звучить одна з яскравих українських лайок з німецьким корінням.