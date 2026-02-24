Померла відома радянська актриса із фільму "А зорі тут тихі": у дитинстві вона жила в Україні

На її рахунку близько 50 ролей

У Росії померла відома радянська акторка Ірина Шевчук. Їй було 74 роки. Відомо, що останніми роками вона боролася з онкологічним захворюванням — лімфомою.

Про смерть актриси повідомила донька Олександра Шевчук. За її словами, із хворобою мати боролася майже три роки, проте врятувати актрису не вдалося

Актриса відома своєю роллю Рити Осяніної у радянській екранізації повісті Бориса Васильєва "А зорі тут тихі…". Також на її рахунку близько 50 ролей у фільмах та серіалах.

Ірина Шевчук. Фото: АіФ

Ірина Шевчук – що про неї відомо?

Ірина Шевчук народилася 6 жовтня 1951 року у Мурманську. Коли вона була маленькою, родина переїхала до Києва — саме в українській столиці пройшли її дитинство та юність. І саме в Україні вона вперше потрапила у кіно — знялася в епізодичній ролі у картині "Повість про чекіста".

Саме цей досвід визначив вибір професії – Ірина вирішила стати актрисою. Вона закінчила ВДІК у Москві, але значну частину свого професійного життя присвятила роботі в українських кіностудіях.

Ірина Шевчук в ролі Рити Осяніної у фільмі "А зорі тут тихі…". Фото: https://www.eg.ru/

Всесоюзну славу Шевчук принесла роль Рити Осяніної у культовому фільмі Станіслава Ростоцького "А зорі тут тихі…" 1972 року. Образ молодої матері та вдови, яка захищає батьківщину, став її візитною карткою.

Серед інших кіноробіт Ірини Шевчук фільми: "Білий Бім Чорне вухо", "Абітурієнтка", "Державний кордон" та інші. Вона активно знімалася також в українських картинах і була однією з найвідоміших акторок тогочасного СРСР.

Ірина Шевчук виросла в Україні, але мала проросійську позицію. Фото: https://sputnik.by

Що Шевчук говорила про війну в Україні?

Позиція щодо війни в Україні у Шевчук із самого початку була проросійською. Вона відкрито підтримала дії Путіна, а у своїх інтерв'ю називала війну "визволенням" та висловлювала підтримку російським військовим.

Також актриса заявляла, що незважаючи на життя та роботу у Києві, нинішня Україна стала для неї "чужою". Вона звинуватила українську владу в "зраді спільної історії".

Через антиукраїнську позицію та підтримку агресії Ірину Шевчук було внесено до бази "Миротворець". Також проти неї було застосовано санкції — вона стала персоною "нон-грата" в Україні.

Ірина Шевчук померла у віці 74 роки. Фото: скріншот з відео

