Померла відома радянська актриса із фільму "А зорі тут тихі": у дитинстві вона жила в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На її рахунку близько 50 ролей
У Росії померла відома радянська акторка Ірина Шевчук. Їй було 74 роки. Відомо, що останніми роками вона боролася з онкологічним захворюванням — лімфомою.
Про смерть актриси повідомила донька Олександра Шевчук. За її словами, із хворобою мати боролася майже три роки, проте врятувати актрису не вдалося
Актриса відома своєю роллю Рити Осяніної у радянській екранізації повісті Бориса Васильєва "А зорі тут тихі…". Також на її рахунку близько 50 ролей у фільмах та серіалах.
Ірина Шевчук – що про неї відомо?
Ірина Шевчук народилася 6 жовтня 1951 року у Мурманську. Коли вона була маленькою, родина переїхала до Києва — саме в українській столиці пройшли її дитинство та юність. І саме в Україні вона вперше потрапила у кіно — знялася в епізодичній ролі у картині "Повість про чекіста".
Саме цей досвід визначив вибір професії – Ірина вирішила стати актрисою. Вона закінчила ВДІК у Москві, але значну частину свого професійного життя присвятила роботі в українських кіностудіях.
Всесоюзну славу Шевчук принесла роль Рити Осяніної у культовому фільмі Станіслава Ростоцького "А зорі тут тихі…" 1972 року. Образ молодої матері та вдови, яка захищає батьківщину, став її візитною карткою.
Серед інших кіноробіт Ірини Шевчук фільми: "Білий Бім Чорне вухо", "Абітурієнтка", "Державний кордон" та інші. Вона активно знімалася також в українських картинах і була однією з найвідоміших акторок тогочасного СРСР.
Що Шевчук говорила про війну в Україні?
Позиція щодо війни в Україні у Шевчук із самого початку була проросійською. Вона відкрито підтримала дії Путіна, а у своїх інтерв'ю називала війну "визволенням" та висловлювала підтримку російським військовим.
Також актриса заявляла, що незважаючи на життя та роботу у Києві, нинішня Україна стала для неї "чужою". Вона звинуватила українську владу в "зраді спільної історії".
Через антиукраїнську позицію та підтримку агресії Ірину Шевчук було внесено до бази "Миротворець". Також проти неї було застосовано санкції — вона стала персоною "нон-грата" в Україні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у путініста Лепса великі проблеми у Росії. Він втратив мільйони та молоду коханку.