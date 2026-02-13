Замість тисячі слів. Яке магічне значення заклали наші предки у фразу "Тю на тебе"

Цей вираз виник як оберіг

В українській мові є коротка фраза, яка замінює десятки слів. "Тю на тебе" — універсальна реакція на дивну поведінку.

Як пояснює "Словник UA", "тю на тебе", це вигук, що має на меті зупинити або заспокоїти когось, хто сказав дурницю або розкричався, розгаласувався. Цей вираз можна зустріти у літературі.

Ходім лишень до річки, чи не піймався часом заєць у ятір або в вершу! — Тю на тебе, чоловіче! Чи ти не здурів? — каже Хвеська. — Де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? (Укр.. казки, 1951, 385);

Вутболка з вигуком "тю"

Звідки пішов вигук "Тю!"

Попри те, що "тю" часто можна почути у розмові сучасних українців, це дуже давній вираз, який передає цілий емоційний спектр: від легкого подиву до глибокого обурення чи навіть зневаги. Найбільш імовірна версія, що він міг утворитися як імітація звуку плювання.

Річ у тім, що у давнину плювання мало магічний підтекст. Вважалося, що якщо людина каже щось дивне чи лихе, треба сплюнути через плече, щоб відігнати нечисту силу. Звук при цьому виходить схожим на "тьху" або коротше "тю".

"Тю на тебе" — це скорочена форма від "Тьху на тебе". Фразу вживали як оберіг від пристріту або лихого слова.

