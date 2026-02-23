В Білорусі готуються нові ризиковані навчання з Росією: чи є загроза наступу

З 2022 року це не перші спільні навчання

Спільні російсько-білоруські, що можуть відбутися в Білорусі — це великий ризик для України. Але водночас це і великий ризик для білорусів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Що потрібно знати:

Зеленський нагадав про навчання "Союзна рішучість", після яких розпочався наступ РФ на Україну

У Білорусі повідомляють про розсилання повісток на збори

Лукашенко заявив про намір перевірити професійну придатність військових через "складну міжнародну ситуацію"

В інтерв'ю білоруському незалежному виданню "Зеркало" він зазначив, що потрібно дивитись, наскільки масштабними вони будуть насправді. Згадуючи навчання у 2022 році "Союзна рішучість", Зеленський нагадав: "минулого разу вони були масовими, ви пам'ятаєте, розпочався наступ на території України ".

Зеленський також відзначив, що ризиком для білорусів є втягування цієї країни у війну, зокрема згадавши про плани розміщення "Орєшніка" в Білорусі. Зазначимо, торік росіяни та білоруси вже поводили спільні навчання в Білорусі — фінальний етап "Запад-2025". В них взяли участь 6,5 тисяч військових обох країн.

Чи готується Білорусь до війни

З Білорусі надходять дані щодо надсилання повісток на військові збори. Попередньо, йдеться про перевірку мобілізаційної готовності. Але, як кажуть експерти, яких опитав "Телеграф", про реальну підготовку до бойових дій з боку Білорусі не йдеться.

Офіцер армійського корпусу, який воює на Чернігівщині, підкреслює: "Білорусь до війни не готується і, гадаю, Лукашенко зараз на війну 99.9 відсотків не наважиться ! Білорусь має серйозні економічні проблеми, Лукашенко розуміє, що його союзник Путін прямує на дно. Отже, традиційно Лукашенко використовує тактику торгу – і вашим, і нашим. Для цього і може створити навіть ілюзію підготовки до війни ".

Білоруський політолог Дмитро Болкунець теж згодний з такою думкою: "Я думаю, що Лукашенко утримуватиме армію від прямої участі у війні проти України. З іншого боку, він побоюється Володимира Путіна , у якого можуть бути власні, у тому числі приховані мотиви: при необхідності позбавитися Лукашенка і замінити його лояльним силовиком, яким повністю керує Кремль. Плани Путіна щодо анексії Білорусі також не можна скидати з рахунків".

Полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан "Штірліц" нагадує, що такі демонстративні дії вже спостерігалися раніше: "Те саме, що було. Показові дії" .

Що відбувається в Білорусі

Окрім проведення навчань та розсилання повісток, DW Беларусь повідомляє про заяву Олександра Лукашенка. Він хоче перевірити всіх військових на професійну придатність через "непросту" міжнародну ситуацію. Він заявив, що до офіцерів будуть особливі вимоги. Видання цитує слова Лукашенка, що він бачить недоліки "в ході військових дій поруч з Білоруссю" та не бажає, щоб вони були в білоруській армії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна з 18 лютого запровадила персональні санкції проти Олександра Лукашенка. На думку експерта вони не матимуть реального впливу на нього, проте мають політичний характер.