Народжені за ґратами: де в Україні діти мешкають у в’язниці разом із матерями

Діти можуть жити в одному приміщенні з матір’ю, поки вона відбуває ув’язнення

В українській системі виконання покарань передбачено можливість проживання засуджених жінок з дітьми до трьох років у так званих будинках дитини при виправних установах. Йдеться не про "камери з немовлятами", а про окремі сектори з медичним та побутовим забезпеченням.

На практиці дитячі будинки функціонують у двох жіночих колоніях, про які вирішив розповісти "Телеграф".

Виправна колонія №34

Колонія №34 розташована у місті Кам’янське Дніпропетровської області. Вона вважається однією з найвідоміших установ, де матері мають можливість відбувати покарання разом з дітьми, та отримала неофіційну назву "Мамкина в’язниця". Тут діє будинок дитини для дітей до трьох років.

Як організовано проживання

Передбачено два варіанти утримання:

спільне проживання з матір’ю — дитина знаходиться разом із засудженою у спеціально обладнаному секторі;

— дитина знаходиться разом із засудженою у спеціально обладнаному секторі; окреме проживання в будинку дитини на території колонії – при цьому мати має можливість регулярно бачити дитину, брати участь у догляді та вихованні.

Ув’язнені жінки з дітьми у Кам’янській колонії

Будинок дитини обладнаний як окремий підрозділ: там є кімнати для сну, ігрові зони, медичний нагляд, харчування за віковими нормами. Спальні кімнати відрізняються дизайном та кольором. У різні роки тут одночасно утримувалися десятки дітей.

Установа неодноразово згадувалася в журналістських матеріалах як приклад "соціальнішої" моделі утримання матерів з дітьми. Однак ще до війни повідомлялося про брак підгузків, ліків та дитячого одягу. Такі будинки дитини залежать від фінансування та гуманітарної допомоги.

Виправна колонія №65

Колонія №65 розташована у селі Божківське Полтавської області. Тут діє будинок дитини для дітей засуджених жінок.

У 2020 році правозахисники фіксували, що він був повністю обладнаний, але фактично був порожнім. Пізніше у звітах повідомлялося про проживання там кількох дітей.

Виправна колонія №65

Як влаштовано утримання

В Надержинщинській ВК діє механізм аналогічний колонії №34:

дитина може перебувати разом із матір’ю у спеціальному секторі;

або проживати окремо у будинку дитини при установі з можливістю регулярного контакту.

Мати з дитиною у виправній установі

Будинок дитини включає медичне супроводження, харчування, спостереження за розвитком. Персонал намагається мінімізувати вплив тюремного середовища на дитину.

Примітно, що навіть якщо мати живе разом із дитиною, вона змушена ходити на роботу. В цей час про дитину піклуються вихователі, медсестри, кухарі та інший персонал.

Що відбувається після трьох років

Згідно з українським законодавством, дитина може перебувати при колонії до досягнення трирічного віку.

Після цього можливі кілька варіантів:

передача родичам (якщо є згодні та здатні прийняти дитину);

передача під опіку або до спеціалізованої державної установи;

у виняткових випадках — інші форми прилаштування за рішенням органів опіки.

Продовження проживання після трьох років законом не передбачено. Цей момент вважається одним із найважчих для матерів, оскільки фактично означає розлуку.

