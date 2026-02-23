Майбутня пенсія під загрозою? Експерт назвав головні помилки молодих українців

Є кілька речей, що забезпечать достойні виплати у старості

Молоді українці мають потурбуватися про те, щоб їх пенсія в похилому віці була достойною. Про це треба думати вже з двадцяти років. По-перше, не можна погоджуватися на зарплату "у конверті".

Про це "Телеграфу" розповів Віктор Богданов, пенсійний експерт і автор видання "На пенсії". За його словами, роботодавець повинен сплачувати страхові внески в повному обсязі.

"Перше — це обов'язкова сплата страхових внесків у Пенсійний фонд. І по-друге — достойна заробітна плата, щоб вона була більше, ніж середня зарплата по Україні. Тоді коефіцієнт зарплати буде більше одиниці, і відповідно пенсія", — пояснив він.

Експерт додав, що важливою складовою пенсії є накопичення. Коли запрацює накопичувальна пенсійна система — обов'язкова чи добровільна — варто нею скористатися. Бо розраховувати лише на державу, на думку Богданова, ризиковано.

"Треба думати самому про те, як буде на пенсії фінансуватись життя", — підсумував він.

