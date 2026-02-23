Голова Чернігівської ОВА мільйонер? Скільки заробив Чаус у 2025 (документ)

Матеріальної допомоги посадовець не отримував

Голова Чернігівської ОВА Чаус В'ячеслав заробив за 2025 рік понад 1 млн грн, що перевищує зарплату деяких колег, до прикладу, колишнього начальника Волинської обласної військової адміністрації Івана Рудницького. Податків Чаус сплатив на понад 300 тисяч.

Про це повідомила Чернігівська ОВА на запит "Телеграфу". У документі зазначається, що протягом 2025 посадовець не отримував матеріальної допомоги від держави для вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення.

Розмір посадового окладу голови Чернігівської обласної державної адміністрації у 2025 році становив:

з 01.01.2025 – 98 757,00 гривень;

з 01.04.2025 – 108 689,00 гривень;

з 01.07.2025 – 105 570,00 гривень.

Скільки заробляє Вячеслав Чаус, голова Чернігівської ОВА

Таким чином за 2025 Чаус заробив 1 432 980,25 гривень без врахування виплати податків та військового збору. Вже після їх сплати посадовець отримав на руки 1 103 394,79 грн. Тобто податків Чаус у 2025 сплатив на суму понад 320 тисяч грн.

Нагадаємо, що його колишньому колезі Рудницькому у 2025 нарахували зарплати 850 797,1 грн, а після сплати податків чиновник отримав на руки 838 035,14 грн. Тобто на майже 200 тисяч менше, ніж Чаус.

Що відомо про Чауса В'ячеслава

Чаус народився 24 серпня 1977 року в місті Чернігові. З 1999 до 2000 року працював у Чернігівській районній державній адміністрації, з 2000 до 2006 року — у Чернігівському територіальному відділенні Антимонопольного комітету України. Згодом керував чернігівськими філіями фінансових компаній.

Чаус В'ячеслав. Фото: відкриті джерела

4 серпня 2021 року призначений головою Чернігівської обласної державної адміністрації. 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного російського вторгнення був призначений начальником Чернігівської обласної військової адміністрації. Одружений, має трьох дітей.

