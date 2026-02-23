Так ругались не только Кайдаши. Почему говорят "А щоб в тебе пір’я в роті поросло"

Эту брань можно услышать до сих пор

В украинском языке немало интересных и уникальных ругательств, которые могут разнообразить словарный запас. В том числе и выражение "А щоб в тебе пір’я в роті поросло".

"Телеграф" расскажет, как появилась эта брань и почему ее раньше часто использовали. К слову, увидеть это выражение можно в "Кайдашевой семье" Ивана Нечуй-Левицкого и не только.

Высказывание "А щоб в тебе пір’я в роті поросло" — это давнее украинское проклятие-пожелание. Его использовали, чтобы остановить человека, который слишком много говорит, сплетничает или лжет. Фактически оно означает замолчи.

Почему говорят "А щоб в тебе пір’я в роті поросло".

Интересно, что говорят именно о перьях не просто так, ведь таким образом рот человека будет занят, то есть он не сможет заговорить. Эту брань до сих пор можно услышать не только на западе и севере Украины, но даже в литературных произведениях или кино. Правда, используют ее в основном в древнейших сюжетах.

Примеры использования:

А щоб у тебе пір’я в роті поросло , коли правди не чуєш!

, коли правди не чуєш! Щоб у тебе пір’я в роті поросло з такими словами! Чи ж можна таке людям казати?

з такими словами! Чи ж можна таке людям казати? От же ж язикатий, — подумала вона. — Щоб йому пір’я в роті поросло, як не вміє мовчати.

