Україна повернула низку населених пунктів: як виглядають свіжі карти бойових дій

Українські військові продовжують наступальні операції

Збройні Сили України відновили контроль над вісьмома населеними пунктами на Олександрівському напрямку. Йдеться про понад 400 кв. км з кінця січня 2026 року.

Що треба знати:

ЗСУ успішно провели наступальні операції

Не усі звільнені території видно на картах одразу

Зеленський казав про повернення контролю над 300 кв. км

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, велику роботу проробили десантно-штурмові війська (ДШВ) та суміжні підрозділи.

"З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами", — йдеться у повідомленні.

Олександрівський напрямок на карті

Зауважимо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський казав, що ЗСУ повернули контроль над 300 кв. км. Він не зазначав, про які саме території йшлось, але казав про південь України. Однак, враховуючи дані DeepState, чимало людей не розуміють, чому кількість звільнених територій менше.

Олександрівський напрямок на карті. Дані: DeepState

Президент пояснив, що не всю інформацію оприлюднюють одразу, але наразі є території, які нібито займає Росія, а по факту окупантів там вже немає.

"Ми втрачаємо менше території. Минулого року ми втратили загалом близько 4200 кв. кілометрів. Січень і лютий показують зовсім інші цифри, тому що ми повернули близько 300 кв. кілометрів. На їхніх картах це територія, яку вони контролюють. Але, чесно кажучи, це вже не так. Мало хто знає, що відбувається", — сказав Зеленський.

