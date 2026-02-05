"Холера ясна!" Що значить цей вислів та звідки він взявся

Його можна зустріти навіть в літературних творах

В українській мові є чимало дивних висловлювань, серед яких зустрічається й лайка. До прикладу, "от холера" чи "холера ясна".

"Телеграф" розповість звідки взялись ці вислови, а також що вони означають. Зауважимо, що найчастіше їх можна почути в побуті або ж побачити в українській літературі.

"От холера!" та "Холера ясна!" — це поширені висловлювання, які використовують для вираження сильного обурення, незадоволення чи розчарування, а іноді навіть переляку. Зазвичай вони означають "от чорт", "оце так" чи "біс з ним".

Приклади вживання:

Пробурмотів ледь чутно : — Холера ясна … Як же так?

… Як же так? Холера ясна ! Знову все не так, як треба!

! Знову все не так, як треба! Холера ясна, що це за погода така!

До слова, хоч обидва вислови мають приблизно одне значення, вважається, що "холера ясна" грубіша лайка, ніж "от холера!" При цьому достеменне походження цих висловів невідоме, але мовознавці сходяться в тому, що вони пов'язані з хворобою холера.

Тобто "от холера!" — це означало, що діло дуже серйозне та зрозуміле, і ймовірніше невиправне. Щодо "холера ясна" — тут теж йдеться про холеру, але це лише уривок повного речення. Воно насправді має таку форму "Хай холера ясна тебе візьме". Тобто це схоже на лайливий прокльон. Однак є думка, що ясна використовувалось у значенні зрозуміла.

Зауважимо, що раніше холера була смертельною хворобою, яка забирала цілі поселення. Тому коли її десь фіксували, це вважалось великою халепою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає українська лайка "срака-мотика".