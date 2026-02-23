Світ намагається задовольнити Путіна: Залужний назвав висновки чотирьох років війни (головне)

Російсько-українська війна за 4 роки суттєво змінила характер бойових дій. Сторони суттєво наростили технологічність своїх підрозділів, нівелювавши традиційну тактику дій військових з'єднань.

Своєю чергою, зміни в тактиці ставлять під питання доцільність та необхідність в традиційних видах озброєння. Про йдеться у виступ Надзвичайного і Повноваженого посла України у Великій Британії і Північній Ірландії, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Chatham House, 23 лютого 2026 року, опублікованому "УП".

Як змінився характер бойових дій

За словами Валерія Залужного, сучасна війна, вже давно вийшла за межі довгих траншей, потужних танкових кулаків та повітряних боїв. Що вже казати про війну майбутнього.

"Сучасна війна вже інтегрує безпілотні та роботизовані системи, розподілені сенсорні мережі, та весь електромагнітний спектр, тобто віртуальний, інформаційний, електромагнітний, частково фізичний в єдиний район бойових дій. Сьогоднішня війна між нами і російськими окупантами є такою, як є. І ми точно знаємо, що саме зараз достатньої військової сили, щоб якось завадити цій війні, у жодної країни немає", — наголосив генерал.

Підсумки 4 років війни

"У сучасній війні, поле бою стало абсолютно прозорим. Це призвело до створення роботизованої kill zone, глибина якої сьогодні складає не менше 25 кілометрів, а можливість знищувати логістику постійно зростає. І сьогодні вже приводить до неможливості використання так званої тилової зони вглиб аж до 50 кілометрів", — розповів Залужний.

Він продовжив, що класичний логістичний "зашморг", що був вдало придуманий ЗСУ при звільненні Херсонщини, отримав новий імпульс. Усе це призвело до неможливості проводити класичні ані наступальні, ані оборонні дії.

Виступ Валерія Залужного у Chatham House 23 лютого 2026 року

Питання мобілізації та можливостей її покращення

"Досвід і Росії, і наш показує, що традиційний підхід до мобілізації у сучасній війні вже абсолютно себе вичерпав. По-перше, саме ця війна, тривала і високо інтенсивна, показала: як не дивно, але найдорожчий ресурс у такій війні є саме людський. Такий ресурс просто неможливо швидко замінити на полі бою", — зазначив генерал.

По-друге, додав він, виходячи з вищесказаного, вірогідність виживання саме людини вже не залежить від якості її підготовки і веде до неминучих втрат, що вимагає дистанціювання людини від kill zone.

"По-третє, саме наш досвід також підтверджує, що питання мобілізації є чутливим та одним з таких, що впливає на стійкість суспільства у війні на виснаження та на його готовність підтримувати таку війну. Тому й Росія не оголошує мобілізацію, якою інколи нас лякають. А отже – майбутні війни це точно не багатомільйонні мобілізації усього населення. Мова більше йде про технологічну та економічну мобілізацію, як запоруку нерозривного процесу забезпечення і підтримання технологічної переваги над противником", — наголосив Залужний.

Зброя виснаження

Також він відзначив, що на заміну наддорогій високоточній зброї, що була справжнім гейм-чейнджером 20 століття, прийшла зброя виснаження. Це дешева і масова, проте достатньо точна зброя, яка з високою швидкістю виснажує дорогі системи озброєнь. Ця зброя виснаження послідовно і ефективно розвивається.

"Підсумовуючи описане, зробимо висновок, що безпека в епоху нових воєн не гарантується купівлею дорогих і унікальних продуктів. І головне. Успіх у війні на виснаження високої інтенсивності, в умовах здешевлення засобів нападу та їх високої ефективності, залежить від стійкості економіки і її здатності до постійного підживлення. Саме економіка в сукупності з політичною і суспільною готовністю стає кров'ю війни. І саме вона є головною ціллю протиборчих сторін. Говорячи про жорстоку війну на виснаження в Україні, звісно потрібно згадати, що найвразливішою ланкою економіки виявилася енергетика. Під час російського вторгнення в Україну удари по електростанціях і мережах стали головним інструментом війни", — констатував Залужний.

Роль "традиційних" видів озброєння

За його словами, ракети залишаються в зоні активного використання, попри значну вартість їх виробництва. Разом з тим, їхнє функціональне призначення з суто військового застосування змінилося на участь у так званому "ракетному терорі", який призначений саме для завдання ударів по економічних потужностях держави-супротивника.

"Ракети стають ще однією зброєю виснаження держави. Це очевидно. З іншого боку, їх обмежена кількість у виробництві завжди буде давати прогнозовані потреби засобів ППО, які з правильною тактикою застосування можуть принести результат з обмеження ефекту виснаження", — зазначив Залужний.

Окремо генерал пояснив роль літаків в бойових діях. За його словами, російські військово-космічні сили є другими за потужністю у світі, вони поступаються лише США.

"А отже за загальною кількістю бойових літаків Росія має величезну перевагу над Україною. Проте російські літаки дуже рідко наважуються заходити глибоко на територію України, через загрозу бути збитими системами ППО. Це показує, що ця зброя не може бути зброєю виснаження, проте як платформа для використання такої зброї застосовується досить ефективно", — пояснив Залужний.

Він підкреслив, що сьогодні роль ударних літаків все ще зберігається як платформа для завдання ударів по наземним цілям зброєю виснаження та у якості носія систем ППО. Проте без входу в зону зіткнення з системами ППО противника.

"Все вищесказане лише в загальних рисах описує зміни, що відбулися після початку російсько-української війни, як найбільшого конфлікту в Європі після Другої світової війни. Саме поява нових технологічних рішень призводить до найбільш революційних змін у веденні бойових дій. В минулому це був порох, літаки або ядерна зброя. Сьогодні це безпілотні системи та штучний інтелект", — підкреслив генерал.

Виступ Валерія Залужного у Chatham House 23 лютого 2026 року

Якою буде війна в майбутньому

"Коли ми ведемо мову про війну майбутнього, то маємо констатувати, що революція воєнних технологій на основі безпілотних систем та штучного інтелекту надають безпрецедентні інструменти для війни та знищення військово-економічного потенціалу противника. Найближчим часом з розвитком ресурсної бази та апаратного забезпечення ми будемо бачити, як більш розумні та дешеві дрони атакуватимуть десятками і навіть сотнями з різних напрямків і висот, одночасно з повітря, землі та води", — зазначив Залужний.

Він пояснив, що такі дрони будуть наділені високим рівнем індивідуального штучного інтелекту, що вчиться і розвивається в реальному часі в межах, необхідних для виконання бойових завдань, не потребуватимуть постійного зв'язку між собою або з командними вузлами для реалізації покладених на них місій. Фактично відбудеться перенесення відповідальності на борт окремої тактичної системи (дрона).

"Отже погоджуємося ми чи ні, майбутня війна – це війна автономних і напів автономних роботизованих систем. Саме змагання за використання всього потенціалу автономних ройових БпЛА очевидно зможе надати вирішальну перевагу як у безпосередній бойовій ефективності, так і в можливостях гарантій безпеки. Тому майбутні безпекові альянси, ймовірно, і будуть будуватися за ресурсно-безпековим принципом", — наголосив Залужний.

Російсько-українська війна — війна майбутнього?

За словами генерала, війна Росії проти України,станом на зараз, з технологічної точки зору знаходиться в перехідному періоді. Це той період, коли технології стрімко розвиваються, проте їхній розвиток ще недостатній щоб, повністю виключити присутність людини в районі бойових дій, або забезпечити повну автономність безпілотних систем.

"В умовах недосягнення політичної мети війни з боку Росії та неприйняття капітуляції з боку України, Росія приходить до збільшення інтенсивності атак на інфраструктуру, енергетичні системи, транспортні вузли та інші ключові елементи державного управління і життєзабезпечення. Відтак стратегія війни вже спрямована не стільки на захоплення територій, скільки на виснаження ресурсів та можливостей противника саме для досягнення своїх цілей", — підкреслив Залужний.

Валерій Залужний

Майбутнє за економічними альянсами

За словами генерала, в ситуації, коли напруження та інтенсивність війни на виснаження зростає, Україні потрібно знайти рішення, яке б не тільки не зашкодило нинішній геополітичній ситуації, а й стало основою для майбутнього миру, миру на основі потенціальних можливостей, а не зобов'язань.

"Таке рішення може включати виконання трьох паралельних завдань. Перше і надскладне завдання полягає в обов'язковому збереженні максимального кола партнерів та поваги до їхніх інтересів, без яких сьогодні неможливо витримати російські удари та здійснювати тиск та фактично вибудувати майбутній оборонний альянс, без шкоди майбутнім союзникам", — вказав Залужний.

Він додав, що другим надважливим завданням є стабілізація лінії бойового зіткнення та захист критичних об'єктів та інфраструктури. Потрібно зробити війну для Росії дорожчою і як наслідок такою, що веде до неминучої поразки.

"Тоді, очевидно, що сьогодні виконання завдання щодо стабілізації лінії зіткнення можливо лише через максимальну технологізацію оборони. Саме військові дії та їхні наслідки надали цій концепції нагального характеру: децентралізація перетворилася з питання ефективності на питання виживання країни. Головний висновок полягає в тому, що енергетична система стала новим фронтом у війні, а її стабільність визначає результат протистояння", — наголосив Залужний.

Як діяти Україні та партнерам

"Будь-яка війна є черговою помилкою людства і величезною трагедією. І хоча причини війни легко з'ясовуються і завжди зрозумілі, то її наслідки абсолютно непередбачувані. Зараз, намагаючись задовольнити апетити чергового агресора, світ стоїть на порозі ще однієї війни, яка як відомо, зовсім невідомо як закінчиться. Тому у світового співтовариства є свій вибір. Чи стати "Мюнхенськими зрадниками" 21 століття й прийняти всі страждання війни, чи зупини війну так, щоб уникнути іншої. У нас, українців, вибору вже нема. Ми або загинемо, або виживемо. Формула виживання проста: продовжувати боротись, укріплювати економіку та зберігати єдність", — резюмував Залужний.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Валерій Залужний дав інтерв'ю, в якому розповів, що контрнаступ у 2023 році провалився, оскільки президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних ресурсів дл успіху операції.