Відлякаєте добробут з дому. Що можна робити у Прощену неділю, а від чого треба відмовитись

Не поруште ці церковні канони, щоб провести день правильно

Цієї неділі, 22 лютого, православні віряни та греко-католики відзначають Прощену неділю — один із найемоційніше значущих днів у церковному календарі.

Цей день служить духовним містком до Великого посту, який нагадує про важливість примирення та очищення душі від старих образ. Головна мета свята – увійти в період покаяння з чистим серцем та залишити всі конфлікти у минулому.

Головні заборони: що не можна робити 22 лютого

Щоб не порушити духовний зміст свята, у цей день варто пам’ятати про низку суворих обмежень:

Конфлікти та злість. Категорично заборонено сваритися, злитися, лихословити чи навіть думати про когось погано.

Відмова у пробаченні. Вважається великим гріхом не пробачити людині, яка щиро просить у вас вибачення.

Тяжка праця. Не рекомендується займатися тяжкою фізичною роботою, масштабним будівництвом чи ремонтом.

Домашні справи. Згідно з народними традиціями, краще відкласти прибирання, прання, шиття та миття підлог — вважається, що так можна "вимести" добробут з дому.

Нещирість. Перепрошувати "для галочки" не варто. Покаяння і прощення повинні бути усвідомленими та йти від серця.

Основні традиції та обряди

Християни цього дня намагаються відвідати вечірнє богослужіння, де відбувається чин прощення. При цьому обряд примирення не передбачає використання складних слів — традиційно кажуть: "Пробач мені", на що прийнято відповідати: "Бог простить, і я прощаю". У Прощену неділю також заведено відвідувати могили близьких, щоб попросити вибачення і в тих, кого вже немає поруч.

Нагадаємо, що в останній день Масниці дозволено вживати молочні продукти, яйця та рибу. Раніше ми писали, які продукти під забороною 22 лютого.