Слово з творів Лесі Українки, яке поставить іноземців у глухий кут: що воно означає

Не всі українці знають його значення

В українській мові є чимало унікальних та автентичних слів, які неможливо перекласти на іншу мову. До прикладу, "бігме".

За даними тлумачного словника, "бігме" — це розмовна частка, фактично діалектизм. Вона вживається для підтвердження чого-небудь або запевняння в чомусь.

Досить часто це слово можна почути саме в західних областях України чи побачити в літературних творах. Вважається, що "бігме" близьке за значеннями до вигуків "чесне слово", "їй-богу", "справді".

Відомо, що слово походить від давнього виразу "Бог йме" (Бог має/вірить). Під час вимовити наголос слід ставити на останню букву, тобто бігме́. Приклади вживання:

Ей, бігме, не піду, бігме, не піду, — забормотіла та, кидаючи полохливо чорними очима на всі боки (Л. Укр., III, 1952, 676);

Ви хочете, щоб я не тільки з хати, а з світу геть зійшов? Бігме, зійду! (Л. Укр.);

Бігме, страшно простій людині на таку гору стати — звідкіль її видно, може, і з-за кордону позирають (Ю. Янов., І, 1954, 38).

Перекласти "бігме" на іноземну мову чи бодай російську не вдасться, адже це виключно українське слово. Аналогів йому в інших мовах немає. Але якщо все ж треба переклад, то можна використовувати синоніми "Їй Богу", "Справді" тощо.

