Ви точно бачили таких людей: кого називають образливим словом "гевал"

Це слово використовувалося здавна

В українській мові є цікаве слово, яке багато хто навіть не чув. Не всі знають, що означає слово "гевал", хоча того, кого можна так назвати, зустрічали усі.

Як вказано на сайті "Словник UA", гевал — це іменник чоловічого роду, велика, неповоротка, незграбна людина. Це дещо зневажливе слово, яке часто вживається для опису людини, яка вирізняється фізичною силою, але при цьому є грубою або некультурною.

Також слово гевал може використовуватися у значенні "мужик, селюк". Етимологія слова точно невідома, можливо його було запозичено з єврейської мови. Є подібне слово й у польській.

Слова, подібні до слова "гевал" в інших мовах

Гевал - відмінювання

Приклади використання слова гевал у літературі

Щирі дитячі сльози чотирнадцятирічного гевала чимало розважали обозників (Ю. Янов., I, 1958);

чимало розважали обозників (Ю. Янов., I, 1958); В уяві склався образ здоровенного гевала , грубого і самозакоханого (Собко, Звич. життя, 1957);

, грубого і самозакоханого (Собко, Звич. життя, 1957); Може, вона пожартувала зі мною і замість неї чекатимуть на мене два дебелих гевали із беземоційними "обличчями", які потягнуть мене у якісь похмурі, невідомі міщанам печери для тортур (С. Процюк, Love story);

із беземоційними "обличчями", які потягнуть мене у якісь похмурі, невідомі міщанам печери для тортур (С. Процюк, Love story); З темряви навперейми жінці вийшов гевал у спортивній куртці (А. Кокотюха, Повернення сентиментального гангстера).

