Його обожнювали радянські космонавти, а КДБ перевіряв кожну банку: неймовірна історія одеського заводу
Космонавти просили "добавки": як сік з Одеси став легендою на орбіті та чому його якість була справою державної ваги
Сьогодні сік у картонній коробці — така ж звична річ, як хліб на полиці. Але колись це було справжньою революцією. Перший в Україні сік у Tetra Pak з'явився в Одесі — на заводі, що на той момент уже пережив радянську епоху, космічну програму і розпад цілої держави.
Як одеський завод, що починав із дитячого пюре у скляних баночках, став першим в Україні, хто розлив сік у картонну упаковку, і чому радянські космонавти після повернення на Землю просили саме "одеського яблучного", — у фокусі видання "Телеграф".
Завод з'явився в Одесі у 1928 році — в часи, коли СРСР тільки будував свою промислову базу. Спочатку тут виробляли прості речі: овочеві та фруктові пюре у скляних баночках для немовлят. Але масштаб підприємства зростав швидко.
Чому КДБ перевіряв кожну баночку соку з одеського заводу — і це не жарт
Вже у 1960-х роках Одеський консервний завод імені Леніна — саме так він тоді називався — отримав статус головного постачальника дитячого харчування у всьому Союзі. Його продукцію знали від Львова до Владивостока. При заводі працювали наукові лабораторії, де розробляли рецептури соків за еталонами ГОСТу.
Це був не просто харчовий завод, а стратегічний об'єкт. Саме тут, в окремому спеццеху №4, виробляли харчування для радянських космонавтів. Вимоги до нього були такі ж, як до дитячого харчування — жодних консервантів, барвників чи штучних добавок. Кожну партію перевіряли представники КДБ та військового відомства. Яблука, ягоди, овочі відбирали вручну — лише ідеальна сировина з екологічно чистих районів Одещини та Криму.
Головна проблема космічного харчування — невагомість. Будь-яка крихта або крапля рідини в умовах орбіти може потрапити в дихальні шляхи або вивести з ладу електроніку. Тому одеські технологи фасували пюре та густі соки в алюмінієві туби, схожі на тюбики із зубною пастою. В асортименті були яблучні, чорносмородинові і сливові соки з м'якоттю, а також овочеві суміші.
Пізніше, коли тривалість польотів збільшилась, одеські фахівці долучилися до розробки продуктів сублімаційного сушіння. Продукт спочатку швидко заморожували, а потім видаляли лід у вакуумі. Космонавту потрібно було просто додати гарячу воду — і він отримував натуральний сік, майже невідмінний від свіжого за смаком.
Кажуть, що після посадки радянські космонавти часто просили саме "одеського яблучного" — він найкраще допомагав відновити сили після перевантажень.
Завод мало не зник у 90-х, але вижив завдяки одному технологічному рішенню
Розпад СРСР ударив по заводу жорстко. Держзамовлення зникли, обладнання застаріло, і підприємство опинилося на межі зупинки. Це була доля більшості радянських гігантів.
Але у 1994 році з'явилася компанія Vitmark-Україна. Вона викупила частину потужностей заводу і розпочала повну модернізацію виробництва. Саме тоді в Одесі сталося те, що визначило майбутнє всього українського ринку соків.
Одеський завод першим в Україні почав розливати соки в асептичну упаковку Tetra Pak. Це кардинально змінило правила гри: соки тепер могли зберігатися тривалий час без консервантів у звичних картонних коробках. Холодильник більше не був обов'язковим. Продукт ставав доступнішим і зручнішим для транспортування.
Цей крок і врятував завод.
Білий пакет, який підкорив Україну: чому мінімалістична упаковка стала геніальним рішенням
У 2002 році на полицях українських магазинів з'явився сік у незвичайній упаковці. Білий пакет, реалістичні зображення фруктів — і більше нічого зайвого. Жодних яскравих кольорів, жодного складного дизайну. Це був "Наш сік".
Розрахунок виявився точним: споживач підсвідомо сприймав просту упаковку як сигнал, що він платить за якість продукту, а не за дорогу обгортку. Рекламна кампанія наголошувала на тому, що це "той самий сік" з традиціями Одеського заводу дитячого харчування. Посилання на десятиліття досвіду — теж частина цього образу.
Бренд прижився і залишається впізнаваним досі.
Сьогодні ОЗДХ — це вже не один завод, а частина великого холдингу Vitmark. Окрім "Нашого соку", компанія виробляє соки під брендом Jaffa і рослинне молоко Vega Milk, запущене у 2019 році як відповідь на світові споживчі тренди.
