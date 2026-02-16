Ніколи не кажіть в Німеччині. Яке українське слово може накликати біду за кордоном
Його звучання схоже на гітлерівське гасло
В українській мові є чимало унікальних та милозвучних слів, але деякі з них краще не вживати за кордоном. До прикладу, у Німеччині точно не слід казати "зітхай".
"Телеграф" розповість чому та що може означати це слово німецькою. Зауважимо, що, за даними тлумачного словника, "зітхати" — це робити глибокі вдих і видих, посилено дихати, зазвичай під впливом якихось почуттів.
Саме слово "зітхай" — це наказова форма зітхати, яка зустрічається не так часто, але її краще оминати в Німеччині. Адже "зітхай" співзвучне з нацистським вітанням "Зіґ хайль!" (Sieg Heil!)
Це вітання раніші вигукували разом з "Хай живе Гітлер" ("Heil Hitler!"). Відомо, що Адольф Гітлер та інші вожді партії найчастіше повторювали ці слова в кінці своїх промов триразово: "Зіґ… хайль! Зіґ… хайль! Зіґ… хайль!"
До слова, таку схожість слів помітила користувачка у Threads. У дописі йдеться: "Знаєте, яке українське слово не можна казати в Німеччині? ЗІТХАЙ". У коментарях користувачі зауважили, що ще є кілька слів, які краще уникати, але слова схожі на нацистські вітання дійсно можуть створити проблему.
Люди писали:
- Воно не так вимовляється, а зітхайль, але його і так вже 100 років ніхто не вимовляє.
- Тоді ПОЗІХАЙ.
- Це точно, мені сказали, що можуть людину оштрафувати, бо це реклама фашизму.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке українське слово неможливо перекласти на інші мови.