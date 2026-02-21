Знижки до майже 60% у "Сільпо": на чому можна зекономити аж 750 гривень

У магазині діють знижки як на продукти, так і на побутову хімію

У мережі супермаркетів "Сільпо" стартували вигідні акції з максимальними знижками до майже 60%. Покупці можуть суттєво зекономити на популярних продуктах та товарах для дому.

До переліку найпривабливіших пропозицій увійшли одразу дванадцять позицій. Список підготував "Телеграф".

Серед них:

Сосиски "М’ясна Гільдія" "Троє поросят" 285 г — 64,99 грн замість 128,00 грн (економія 63,01 грн);

— 64,99 грн замість 128,00 грн (економія 63,01 грн); Ковбаса Salzus Вісбаден 300 г — 149,00 грн замість 244,00 грн (економія 95,00 грн);

— 149,00 грн замість 244,00 грн (економія 95,00 грн); Сирники "Хуторок" 500 грамів — 99,0 грн замість 189,0 грн (економія 90 грн);

— 99,0 грн замість 189,0 грн (економія 90 грн); Сир Bonfetto "Подільський" 100 г — 25,90 грн замість 56,90 грн (економія 31,00 грн);

— 25,90 грн замість 56,90 грн (економія 31,00 грн); Молоко "Ферма" 2,5% 900 г — 34,99 грн замість 68,49 грн (економія 33,50 грн);

— 34,99 грн замість 68,49 грн (економія 33,50 грн); Паста Nutella 825 г — 359,00 грн замість 519,00 грн (економія 160,00 грн);

— 359,00 грн замість 519,00 грн (економія 160,00 грн); Таблетки Finish Quantum All in 1 72 шт — 549,00 грн замість 1299,00 грн (економія 750,00 грн);

— 549,00 грн замість 1299,00 грн (економія 750,00 грн); Цукерки Millennium Choco Crunch 100 г — 44,99 грн замість 82,99 грн (економія 38,00 грн);

— 44,99 грн замість 82,99 грн (економія 38,00 грн); Креветки "Премія" 1 кг — 389,00 грн замість 569,00 грн (економія 180,00 грн);

— 389,00 грн замість 569,00 грн (економія 180,00 грн); Пом’якшувач Chante Clair 1800 мл — 269,00 грн замість 484,00 грн (економія 215,00 грн);

— 269,00 грн замість 484,00 грн (економія 215,00 грн); Оливкова олія Cirio Classico 1 л — 449,00 грн замість 719,00 грн (економія 270,00 грн).

— 449,00 грн замість 719,00 грн (економія 270,00 грн). Сир Ферма Моцарелла 45% 180 г — 54,99 грн замість 95,99 грн (економія 41 грн).

Знижки в "Сільпо" на 12 популярних продуктів та товарів. Фото: Телеграф

