Коми були б не зайві: цікавий момент помітили у відповіді Залужного раднику міністра

У дописах на сторінках автори зазвичай пишуть грамотніше, ніж у форматі швидких відповідей

Суперечка між радником міністра оборони Сергієм Бескрестновим, відомим як Флеш, та ексголовнокомандувачем Валерієм Залужним у соцмережі Facebook, що почалась через питання щодо рейтингу Залужного, привернула увагу не лише темою. У коментарях також є певні граматичні помилки.

Зокрема, Залужний перенавантажує речення обертами та час від часу не ставить коми перед "що". Його відповіді властива стилістична строкатість, коли більш офіційна мова змішується з розмовною в коментарі. "Пане Сергію . У цьому часі що швидко летить , незмінне лише те, що з кожним новим міністром оборони який приходив , обов’язково з’являвся або радник або заступник, який з цим "рейтингом" брався боротися . А так да . Без сумніву. Удачі і Вам .", — пише ексголовком.

У радника міністра оборони аналогічні проблеми з комами. Також він використовує кальки з російської мови — богато, даром, главком. "Як та чого тут у коментах хтось вирішив що у Залужного високий рейтинг у ЗСУ? Я наприклад не готов однозначно про щось казати. Богато хто отримав нагороди, комусь добре служилося, богато кому Главком допомог, але і багато хто штурмовав мінні поля даром, богато хто не поняв залишення главкомом армії та країни. Та й час швидко летить і багато чого змінює", — пише Флеш.

Дискусія між Бескрестновим та Залужним

Зазначимо, що в дописах в соцмережі обидва дописувачі пишуть грамотніше. Ймовірно, на коректність написання могли вплинути емоції або ж інші фактори.

