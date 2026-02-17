Це українське слово без сміху не скажеш: ось як воно звучить

Це слово замінює офіційний термін

Українська мова переповнена колоритними та дещо екзотичними висловами. До переліку таких "забутих скарбів" належить слово "здибанка".

"Телеграф" розповість, що означає це слово, та підкаже, коли і як його можна доречно вживати. Поки молодь активно використовує запозичення з англійської, варто пригадати автентичні українські відповідники, які роблять нашу мову значно виразнішою.

Що воно означає

"Здибанка" — це синонім до слів "зустріч" або "побачення". Найчастіше його вживають, коли йдеться про неформальне спілкування у колі близьких людей: друзів, родичів або обранців серця. Це слово випромінює особливий затишок, тепло та відсутність зайвого офіціозу.

Побачення

Як використовувати у мовленні

"Ми з колишніми однокласниками плануємо велику здибанку в центрі міста, аби згадати шкільні роки".

"Вибач, не можу зараз говорити, бо в мене за п'ять хвилин важлива здибанка з коханим".

Використання таких слів замість звичних конструкцій додає вашому стилю щирості та неповторного українського вайбу. Тож не бійтеся експериментувати та повертати до життя такі мовні перлини.

