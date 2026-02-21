Росія готує новий масований удар. Що та коли може атакувати ворог

Від попередньої масованої атаки не минуло й тижня

У суботу, 21 лютого, росіяни проводять передислокацію чотирьох бортів Ту-95мс та Ту-160 на аеродроми "Оленья" та "Енгельс". Ймовірно, з метою спорядження крилатими ракетами для чергового удару по Україні.

Що треба знати:

Росія готується завдати чергового удару, передислоковуючи стратегічну авіацію ближче до України

Ймовірно, головною ціллю ворог знову обере енергетику

Минула масована атака була 17 лютого

Про це повідомляють моніторингові групи. Новий російський удар може бути вже наступними днями, ворог передислоковує стратегічну авіацію ближче до кордонів України.

Стратегічна авіація РФ

Про можливі удари попередили й у Міненерго

Про те, що Росія готує нові удари, 20 лютого попередив і перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, є інформація, про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Він додав, що всі відповідні служби мають бути максимально готовими до наступних викликів.

Що відомо про російські аеродроми "Оленья" та "Енгельс"

"Оленья" — аеродром дальньої авіації (з 2011 року), раніше — авіації Військово-морського флоту РФ. Розташований на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська. Цей аеродром Росія частіше використовує для перебування бортів Ту-95, які атакують Україну. Відстань до північного кордону України близько 1 788 км.

Аеродром Оленья на карті

"Енгельс-2" — одна з найбільших військово-повітряних баз в Росії. Її розташовано в Саратовській області — приблизно за 900 кілометрів від Харківщини. Там базуються стратегічні бомбардувальники, зокрема – Ту-160 та Ту-95МС.

Аеродром Енгельс на карті

Коли були попередні масовані удари по Україні та їхні наслідки

Попередній масований удар по Україні росіяни здійснили вночі та зранку 17 лютого. Головною ціллю ворога були енергетичні об'єкти в різних областях. Під ударом були 12 регіонів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що комбінований удар Росії був спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику.

Ворог використав майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, зокрема балістику. Значну кількість було збито, але, на жаль, були й влучання. Було поранено дев’ятьох людей, у тому числі – діти. Пошкоджень зазнали понад десять житлових будинків та залізниця.

У ніч на 12 лютого Росія також завдала комбінованого масованого удару по Україні "шахедами" та балістикою. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Павлограді, Одесі та на Харківщині. Основною ціллю ворога була критична інфраструктура, зокрема енергетика.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія готує масований удар нового типу. Що дізналася розвідка.