Все про індексацію пенсій у березні. Кому додадуть понад 2,5 тисячі та чого чекати іншим

Пояснюємо, які пенсії не підвищать та яку пенсію потрібно мати, щоб отримати максимум

З 1 березня в Україні індексуватимуть пенсії. Цьогорічне підвищення становить 12,1%. Постанова ще не опублікована, просте стало відомо, якими будуть максимальна та мінімальна сума індексації, а також що буде із пенсіями ВПО, які їх не отримували.

Що потрібно знати:

Максимальна сума в проєкті постанови — 2 595 гривень

Не індексуватимуть максимальні пенсії, спеціальні пенсії суддів і прокурорів та виплати, підвищені до гарантованого мінімуму

ВПО, яким виплати призупинили, отримають проіндексовані суми після поновлення — з урахуванням усього періоду затримки

В коментарі міністра соцполітики Дениса Улютіна для РБК-Україна зазначається, що мінімальна сума підвищення пенсії після індексації — не менше 100 грн, тоді як максимальна — 2 595 гривень. Зазначимо, що розмір пенсії без надбавок для отримання максимального підвищення має бути понад 21 тисячу гривень.

Які пенсії не індексуватимуть

отримувачі максимальної пенсії — 25 950 грн,

прокурори та судді у відставці,

виплати вже підвищені державою до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших.

Індексація для працюючих пенсіонерів

Працюючим пенсіонерам варто чекати двох підвищень. Проте не всім. Пенсія індексуватиметься на загальних умовах, а от підвищення з 1 квітня здійснюється раз на два роки і залежить від того скільки стажу отримав пенсіонер та скільки сплатив внесків.

Що буде з пенсіями ВПО, які їх не отримують

Тисячі пенсіонерів-переселенці залишились без виплат, адже не пройшли ідентифікацію. Їм пенсії також проіндексують, а після поновлення виплати, ВПО отримають всю суму за період призупинення, в тому числі додані гроші.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сума індексації залежить від розміру пенсії без надбавок. Подивитись дані про свою пенсію можна на вебпорталі Пенсійного фонду.