Все про індексацію пенсій у березні. Кому додадуть понад 2,5 тисячі та чого чекати іншим
Пояснюємо, які пенсії не підвищать та яку пенсію потрібно мати, щоб отримати максимум
З 1 березня в Україні індексуватимуть пенсії. Цьогорічне підвищення становить 12,1%. Постанова ще не опублікована, просте стало відомо, якими будуть максимальна та мінімальна сума індексації, а також що буде із пенсіями ВПО, які їх не отримували.
Що потрібно знати:
- Максимальна сума в проєкті постанови — 2 595 гривень
- Не індексуватимуть максимальні пенсії, спеціальні пенсії суддів і прокурорів та виплати, підвищені до гарантованого мінімуму
- ВПО, яким виплати призупинили, отримають проіндексовані суми після поновлення — з урахуванням усього періоду затримки
В коментарі міністра соцполітики Дениса Улютіна для РБК-Україна зазначається, що мінімальна сума підвищення пенсії після індексації — не менше 100 грн, тоді як максимальна — 2 595 гривень. Зазначимо, що розмір пенсії без надбавок для отримання максимального підвищення має бути понад 21 тисячу гривень.
Які пенсії не індексуватимуть
- отримувачі максимальної пенсії — 25 950 грн,
- прокурори та судді у відставці,
- виплати вже підвищені державою до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших.
Індексація для працюючих пенсіонерів
Працюючим пенсіонерам варто чекати двох підвищень. Проте не всім. Пенсія індексуватиметься на загальних умовах, а от підвищення з 1 квітня здійснюється раз на два роки і залежить від того скільки стажу отримав пенсіонер та скільки сплатив внесків.
Що буде з пенсіями ВПО, які їх не отримують
Тисячі пенсіонерів-переселенці залишились без виплат, адже не пройшли ідентифікацію. Їм пенсії також проіндексують, а після поновлення виплати, ВПО отримають всю суму за період призупинення, в тому числі додані гроші.
Раніше "Телеграф" розповідав, що сума індексації залежить від розміру пенсії без надбавок. Подивитись дані про свою пенсію можна на вебпорталі Пенсійного фонду.