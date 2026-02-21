Березень стане їхньою точкою зльоту: яких знаків китайського гороскопа чекає доленосний поворот

Перед цими знаками відкриються нові можливості

На початку весни деякі знаки китайського гороскопа матимуть труднощі з грошима. А іншим пощастить, і їхні доходи можуть суттєво зрости. Головне – бути уважними та використовувати можливості вчасно.

У матеріалі India Times розповіли, для яких знаків китайського гороскопа березень стане місяць зльоту. Щасливчиків лише п’ять.

Кому зі знаків китайського гороскопа пощастить у березні 2026

Кролик

Березень стане місяцем, коли енергія відновлюється, а рішення стають зрозумілими та точними. З підтримкою Вогняного Коня ваші слова та вчинки набувають ваги, а інші люди починають прислухатися до вас. Цей місяць відкриє нові можливості для особистого та професійного зростання.

Коза

У березні представники цього знаку китайського гороскопа відчуватимуть підтримку та допомогу у скрутних ситуаціях. Їм відчиняться двері через співпрацю та партнерство. Очікуйте полегшення переговорів, кар’єрної підтримки від союзників, фінансових покращень завдяки спільним проєктам та емоційної стабільності.

Свиня

Наступний місяць принесе Свині потік удачі та розширення можливостей. Соціальне життя активізується, а робота та співпраця розвиватимуться легше. Енергія березня посилить вашу інтуїцію та допоможе приймати рішучі кроки.

Собака

У березні цей знак зміцнить своє визнання. Поліпшиться репутація на роботі, відновляться стосунки, з’явиться ясність у довгостроковому плануванні, а зовнішній тиск знизиться. Прогрес може бути поступовим, але стабільним та помітним.

Кому зі знаків китайського гороскопу пощастить у березні 2026

Кінь

Для Коня березень — час стратегічного зростання. Оскільки 2026 рік ваш, цикл розвитку вже в повному розпалі, а наступний місяць допоможе уточнити напрям руху. Очікуються більш виважені рішення, емоційна стабільність, зниження імпульсивності та ясність довгострокових цілей. Цей місяць не про швидкість, а про мудру стратегію.

Раніше "Телеграф" розповідав, які три знаки китайського гороскопа зустрінуть кохання навесні 2026 року. Самотність скасовується.