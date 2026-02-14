У Київському метро є найкрасивіша у світі станція. Який вигляд має і чим особлива (фото)

Її глибина сягає 80 м

Станція Київського метрополітену "Золоті ворота" не один раз отримувала звання найкрасивішою у світі. Її особливістю є не тільки стиль натхненний давньоруським храмовим зодчеством, а й мозаїчні панно.

"Телеграф" покаже, як виглядає станція "Золоті ворота" та розповість про її історію. Відомо, що відкрили станцію у 1989 році, її глибина сягає понад 80 м.

"Золоті ворота" — це 29-та станція Київського метрополітену, розташована на Сирецько-Печерській лінії між "Лук'янівською" та "Палацом спорту". Вона також має перехідний вузол на станцію "Театральна" Святошинсько-Броварської лінії.

Станція метро "Золоті ворота". Фото: Вікіпедія

Станція "Золоті ворота" на карті

Статус найкрасивішою станція отримала за свій дизайн. Адже у її декоративному оформленні використано мозаїчні панно, які розповідають про історію Київської Русі. Дві великі композиції розміщено у торцях середньої нави; в арках, що з'єднують колони — мозаїчні зображення київських князів і давньоруських храмів. Чималу увагу відвідувачів привертають масивні металеві люстри, які нагадують світильники давніх храмів. Підлогу викладено з плит темно-сірого граніту.

Мозаїки станції "Золоті ворота". Фото: Вікіпедія

Окрім того, мозаїки мають зображення Архангела Михаїла та Святого Георгія Змієборця. Загалом на станції налічується 38 унікальних подвійних мозаїк, кожна з яких має своє історичне значення.

Люстри станції "Золоті ворота". Фото: Вікіпедія

Саме ці дизайнерські рішення допомогли станції неодноразово входити у список найгарніших станцій метро світу. До прикладу, у 2011 році видання BootsnAll включило "Золоті ворота" до списку 15 найкращих станцій метро світу, а у 2013 році британська газета The Daily Telegraph відзначила її серед 22 найгарніших станцій Європи.

