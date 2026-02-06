Метро в Києві має дві секретні гілки - пасажирів туди не пускають. Де вони і як виглядають (фото)

Їх побудували ще у 80-ті роки

Київський метрополітен має щонайменше дві секретні гілки, які не бачать звичайні пасажири. Їх використовують для перегону потягів.

"Телеграф" розповість, де в метро Києва є дві таємні гілки та в чому їхня особливість. Зауважимо, що також такі гілки має й Харківське метро.

Більшість метрополітенів, зокрема і в столиці, мають службово-сполучні гілки (ССГ). Їх ще називають міжлінійниками чи передавальними тунелями. Спроєктовано ці гілки так, щоб з їхньою допомогою можна було переводити потяги з однієї лінії на іншу. При цьому у деяких транспортних системах вони можуть використовуватись навіть для пасажирських перевезень.

Як виглядає службова лінія метро в Києві. Фото: facebook.com/spraga.info

Службова гілка метро в Києві. Фото: facebook.com/spraga.info

Київське метро має дві міжлінійні гілки, одна знаходяться біля станції "Майдан Незалежності". Вони з'єднують станції метро "Кловська", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". Ці ССГ використовують й досі, хоча "Хрещатик — Майдан Незалежності" спроєктували у 1977 році, а "Майдан Незалежності — Печерська" у 1989 році.

Службова гілка метро в Києві. Фото: facebook.com/spraga.info

Цікаво, що зазвичай службово-сполучні гілки є одноколійними. Двоколійні з'являються після перетворення перегону в ССГ при зміні траси лінії.

Нагадаємо, що метро в Північній Кореї називають секретним. Його протяжність складається із двох ліній загальною довжиною 22,5 км і є однією з найглибших у світі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Ужгороді могли побудувати метро на три станції, однак цього не сталось.