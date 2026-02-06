Метро в Києві має дві секретні гілки - пасажирів туди не пускають. Де вони і як виглядають (фото)
Їх побудували ще у 80-ті роки
Київський метрополітен має щонайменше дві секретні гілки, які не бачать звичайні пасажири. Їх використовують для перегону потягів.
"Телеграф" розповість, де в метро Києва є дві таємні гілки та в чому їхня особливість. Зауважимо, що також такі гілки має й Харківське метро.
Більшість метрополітенів, зокрема і в столиці, мають службово-сполучні гілки (ССГ). Їх ще називають міжлінійниками чи передавальними тунелями. Спроєктовано ці гілки так, щоб з їхньою допомогою можна було переводити потяги з однієї лінії на іншу. При цьому у деяких транспортних системах вони можуть використовуватись навіть для пасажирських перевезень.
Київське метро має дві міжлінійні гілки, одна знаходяться біля станції "Майдан Незалежності". Вони з'єднують станції метро "Кловська", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". Ці ССГ використовують й досі, хоча "Хрещатик — Майдан Незалежності" спроєктували у 1977 році, а "Майдан Незалежності — Печерська" у 1989 році.
Цікаво, що зазвичай службово-сполучні гілки є одноколійними. Двоколійні з'являються після перетворення перегону в ССГ при зміні траси лінії.
Нагадаємо, що метро в Північній Кореї називають секретним. Його протяжність складається із двох ліній загальною довжиною 22,5 км і є однією з найглибших у світі.
