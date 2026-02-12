Не тільки на Виноградар: куди ще хотіли продовжити метро у Києві

Місто-супутник щодня формує один із найбільших пасажиропотоків

У Києві планувалося продовження метро не лише на житловий масив Виноградар, а й у напрямку міста Бровари. Йшлося про продовження червоної гілки за станцію "Лісова"

Що потрібно знати:

Бровані — місто супутник Києва, і вони користуються загальною інфраструктурою, зокрема транспортною

Основний потік пасажирів прямує до станції метро "Лісова"

Будівництво метро у Бровари планували завершити до 2030 року

Ще у лютому 2020 року в ефірі каналу Україна 24 мер міста Віталій Кличко заявляв, що плани столичної влади є продовженням метрополітену до Броварів, оскільки це місто-супутник Києва.

"Ми користуємося однією інфраструктурою, у тому числі транспортною", — говорив міський голова.

Варто додати, що Бровари є одним із найбільших міст-супутників Києва, звідки щодня тисячі мешканців їздять до столиці на роботу та навчання. Основний потік пасажирів прямує до станції метро "Лісова", звідки до Броварів вирушають маршрутні таксі та автобуси. У години пік — вранці та ввечері — біля станції регулярно утворюються великі черги, що підкреслює високий попит на зручніше та швидке транспортне сполучення між містами.

Київ-Бровари на карті

Але вже у березні того ж 2020 року у відповідь на запит "Трибуни" КП Київський метрополітен повідомило, що будівництво у бік Броварів не передбачено.

Відповідь "Київського метрополітену". Скрін: "Трибуна"

У жовтні 2020 року андидат на посаду голови Броварської ОТГ від партії "Голос" Андрій Саук на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що будівництво метро до міста Бровари планують завершити до 2030 року. Для сполучення з Києвом добудують червону гілку метрополітену.

Попередня схема метро у Бровари

А у 2021 році у комунальній організації "Київгенплан" заявили, що будівництво станції метро "Биківня" за станцією "Лісова" у бік Броварів не планується через прогнозований низький пасажиропоток.

"Економічна правда" опублікувала результати дослідження, згідно з яким пасажиропотік із Броварів, за даними 2014 року, чи не найбільше передмістя столиці перевантажував транспортну систему.

Пасажиропотік у 2014 році

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нову ділянку метро на Виноградарі мають добудувати у 2027 році. Йдеться про відкриття станцій "Мостицька" та "Проспект Правди".