Це не тільки про млинці та вареники. Коли починається Масляна і що не можна робити під час святкування

Свято Масляної триває цілий тиждень

Масляна — це одне з найвеселіших і найсмачніших свят у слов’янській культурі, що символізує проводи зими та зустріч весни. Святкування тривають весь тиждень, а відразу після них починається Великий передпасхальний піст.

У 2026 році масляний тиждень розпочнеться 16 лютого і завершиться 22 лютого Прощеною неділею. "Телеграф" розповідає про головні традиції та заборони свята Масляної.

Масляна 2026 — традиції свята

Головна традиція — це частування, веселощі та походи в гості до рідних. На Масляну традиційно готують млинці та вареники з сиром. Саме на ці частування запрошують гостей до свого дому та ходять з ними до близьких.

Кожен день масляного тижня має свою назву та ритуал. Наприклад, у середу "Ласун" — день, коли тещі пригощають зятів млинцями, а в п’ятницю "Тещині вечори" — зять запрошує тещу на млинці у відповідь. У суботу "Золовчині посиденьки" — день, коли невістки запрошують у гості рідню чоловіка. У неділю відзначається "Прощений день" — просять пробачення у всіх перед Великим постом.

Що не можна робити на Масляну?

Масляна — це тиждень підготовки до Великого посту, який триватиме аж до Великодня 12 квітня. На цей період існують певні обмеження та заборони для віруючих.

Не можна їсти м’ясо. Масляна — це час млинців і вареників, яку ще називають "М’ясопустним тижнем". У цей час м’ясні страви вже під забороною, проте можна рибу, яйця та молочку.

Скандали та сварки. У період Масляної категорично заборонено лаятися, скандалити, лихословити і ображати близьких. Суть свята — у примиренні та прощенні.

Сум і самотність. Погана прикмета бути на Масляну самотнім і сумним. В цей час треба повеселитися перед Великим постом.

Неприбраний будинок. До Масляної потрібно провести генеральне прибирання в домі, щоб проводити свято та зустріти Чистий понеділок (початок посту) у чистоті.

