Час молитов та посту: що таке Рамадан, як його відзначають і що заборонено робити

У мусульман це найсвященніший місяць в році

Рамадан — це дев’ятий і найсвященніший місяць ісламського календаря. Вважається, що саме цього місяця пророку Мухаммаду було послано перше одкровення Корану. У цей період мусульмани дотримуються посту, моляться та духовно оновлюються.

"Телеграф" розповідає, що таке Рамадан, скільки він триває і що заборонено робити в цей час.

Що таке Рамадан та його дати?

Рамадан — це дев’ятий місяць ісламського місячного календаря, найсвятіший місяць для мусульман. Основна мета цього періоду — очищення душі, посилення богобоязливості, допомога нужденним і наближення до Аллаха. Закінчується Рамадан святом Ід аль-Фітр (Ураза-байрам).

Щороку дати Рамадану за місячним календарем можуть змінюватися. У 2026 році свято розпочалося ввечері 17 лютого, перший день суворого посту — 18 лютого. Закінчиться цей священний місяць увечері 19 березня, а вже 20 березня буде велике свято Ураза-Байрам.

Фото: Getty Images

Що не можна робити у Рамадан?

У світлий час доби (від світанку до заходу сонця) віруючим заборонено їсти і пити, навіть просту воду. Не дозволяється курити та вживати алкоголь. Є сувора заборона на інтимну близькість. Не можна навіть пити ліки, окрім життєво необхідних.

Обмеження стосуються не лише їжі, а й способу життя. У Рамадан заборонено лихословити, брехати, розпускати плітки, сваритися, скандалити і робити будь-які гріховні вчинки.

Заборони передбачають послаблення для тих, кому піст може сильно зашкодити. Сюди відносяться діти, люди похилого віку із захворюваннями, вагітні та годуючі жінки, мандрівники та жінки в період менструації.

У мусульман прийнято, що пропущені дні посту потрібно або заповнити пізніше або, якщо здоров’я не дозволяє, — нагодувати тих, хто цього потребує.

Фото: Getty Images

Що потрібно робити у Рамадан?

Головною у цей період стає молитва. Мусульмани здійснюють п’ятиразовий намаз та додаткові молитви. Також у цей період займаються благодійністю, оскільки Рамадан – це час щедрості.

Крім того, під час Рамадану мусульмани читають Коран. Багато хто намагається прочитати всю священну книгу за ці 30 днів.

