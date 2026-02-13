Рус

Великий піст, Вербна неділя та Великдень: календар передвеликодніх святок і важливих дат

Галина Струс
Читать на русском
Календар великодніх свят на 2026 рік Новина оновлена 13 лютого 2026, 12:04
Календар великодніх свят на 2026 рік. Фото Колаж "Телеграф"

Перед Великоднем відзначається низка пов’язаних з ним свят

Великдень — велике релігійне свято, яке має рухливу дату. На цю дату впливають три основні чинники – день весняного рівнодення, місячний календар та день тижня.

"Телеграф" розповідає, коли у 2026 році відзначається Великдень та пов’язані з ним святки і важливі дати. Також публікуємо повний календар великодніх свят.

Коли Великдень у 2026 році?

Свято завжди відзначається після 21 березня – дня весняного рівнодення. Після цього за місячним календарем потрібно дочекатися першого повного місяця після рівнодення. Великдень завжди святкується в першу неділю після цієї повні. У 2026 році свято Великодня відзначатиметься 12 квітня.

Календар великодніх свят

  • 22 лютого — Прощена неділя
  • 23 лютого — 11 квітня — Великий піст
  • 5 квітня — Вербна неділя
  • 6-11 квітня — Страсний тиждень
  • 11 квітня — Страсна субота
  • 12 квітня — Великдень
Календар великодніх свят
Календар великодніх свят

