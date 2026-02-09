Березень у Києві може побити температурні очікування: коли прогнозують до +20

Березень здивує киян раннім теплом

Березень у Києві обіцяє бути незвично теплим і мінливим. Уже на початку місяця погода почне змінюватися, а в окремі дні температура може піднятися до показників, які більше нагадують кінець весни або навіть літо.

Найтепліше буде на початку місяця, коли температура підскочить до +20 градусів. Таким прогнозом поділились у "Rusmeteo".

Прогноз погоди у березні у Києві

За попередніми прогнозами, перший місяць весни почнеться досить прохолодно — на початку березня вдень очікується приблизно +3…+9 градусів, місцями можливі хмарність і дощі. Нічна температура подекуди може опускатися близько нуля, тому справжнє весняне тепло прийде не одразу.

Втім в кінці першої декади та на початку другої, погода здивує киян різким потеплінням. Температура поступово підійматиметься до +12…+15 градусів, а в окремі дні може сягати навіть +18…+20 градусів. Такі показники більше схожі на кінець весни або навіть початок літа.

Погода у Києві на березень. Фото: Rusmeteo

У другій половині місяця температура залишатиметься переважно комфортною — близько +11…+17 градусів, хоча іноді нічні показники можуть опускатись до — 4…-2 градусів. Місцями також ще прогнозується сніг і дощ.

Загалом березень у Києві обіцяє бути теплішим, аніж звичайний, із приємними весняними днями, які інколи більше нагадуватимуть літню погоду.

