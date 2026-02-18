Погода знову "заморозить" Дніпро: коли до міста повернуться холоди та наскільки сильними вони будуть

Холодна погода в деяких областях України, ймовірно, протримається майже до кінця місяця

У Дніпрі очікується невелике похолодання найближчим часом. Стовпчики термометрів "підуть у мінус", але не сильний.

Про це свідчать прогнози синоптиків. Так, наприклад, фахівці сайту Meteofor вважають, що з 18 по 23 лютого в обласному центрі очікується невелике похолодання, під час якого температура повітря може сягати -8 градусів. Можливі дощі та сніг.

Погода в Дніпрі

Такої думки дотримуються і синоптики сервісу Meteo.ua. Вони вважають, що з 19 по 23 лютого в Дніпрі стовпчики термометрів будуть на рівні +2-7 градусів.

Погода в Дніпрі

Похолодання у лютому

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Так, у першій декаді лютого у більшій частині областей, крім південних, знову очікуються морози до -20 °C. З 8-10 лютого морози почнуть поступово слабшати, хоча на північному заході холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

Погода в Україні

