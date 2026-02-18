Дві хвилі потепління та суворі морози? Що підготувала погода Полтавщині у першій половині березня

Березень підготував кременчуківцям температурні коливання

Загалом останні дні лютого у Кременчуці очікуються морозними вночі та теплими вдень. Ймовірно, що і перша половина березня також буде контрастною — місцями прогнозується до +15 і одночасно до 14 градусів морозу.

Детальніше про прогноз погоди на Полтавщині "Телеграф" дізнався на двох синоптичних сайтах. Дані значно відрізняються.

За прогнозом "Погода33", З 1 по 3 березня температура різко підніметься з 5 до 15 градусів тепла. Вночі ж вона коливатиметься біля +2…5 градусів. Це буде перша хвиля суттєвого потепління.

Вже з середи і до суботи, 4-5 березня, місто охоплять сильні морози аж до -14 градусів. Але вони прогнозуються недовгими і 6-7 числа показники на термометрах зафіксуються біля 0.

З неділі, 8 березня, знову передбачається потепління. Упродовж другого тижня місяця повітря у місті може прогрітись від +6 до +14 градусів вдень. Вночі також не варто очікувати на морози. Однак варто взяти з собою парасольку, бо 8-9 та 13-14 березня синоптики попереджають про дощі.

Коли чекати на найсильніші морози та різке потепління у Кременчуці. Фото: Мета.Погода

Морози у березні, ймовірно, будуть, але не такі суворі, за даними "Погода.Мета". Але місто значно прогріється.

Протягом першої половини місяця температура вдень перебуватиме в коридорі +5…9 градусів, іноді сягатиме +14. Найтепліше очікується 1 березня.

Тим часом нічні показники мінімально можуть опуститись лише до -1 градусу, а іноді — зафіксуватись біля +10 градусів.

Погода на Полтавщині на першу половину березня. Фото: Погода.Мета

