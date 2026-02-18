Погода снова "заморозит" Днепр: когда в город вернутся холода и насколько сильными они будут

Холодная погода в некоторых областях Украины, вероятно, продержится почти до конца месяца

В Днепре ожидается небольшое похолодание в ближайшее время. Столбики термометров "уйдут в минус", но не сильный.

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков. Так, например, специалисты сайта Meteofor считают, что с 18 по 23 февраля в областном центре ожидается небольшое похолодание, во время которого температура воздуха может доходить до -8 градусов. Возможны дожди и снег.

Погода в Днепре

Схожего мнения придерживаются и синоптики сервиса Meteo.ua. Они считают, что с 19 по 23 февраля в Днепре столбики термометров будут находиться на уровне — +2-7 градусов.

Погода в Днепре

Похолодание в феврале

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

Погода в Украине

