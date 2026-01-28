Лютий принесе снігопади, дощі та аномальні температури: синоптик дав прогноз на місяць

Рівень опадів місцями буде вищим за норму на 10–40 %

Лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Спочатку морози охоплять західні та північні регіони, а далі поступово поширяться по всій країні.

Що потрібно знати:

Причина похолодання – арктичне повітря з північного сходу Європи під впливом антициклону

З 8-10 лютого холод почне слабшати, але на північному заході морози можуть триматися до кінця місяця

У Криму та Закарпатті холод недовгий, до середини місяця плюсова температура

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у січні більша частина Східної Європи та України перебувала під впливом сильних морозів із півночі. Середня температура була нижчою за норму на 2-4 °C і в деяких областях України стовпчики термометрів опускалися до -23…-25 °C.

Згідно з прогнозом, лютий також розпочнеться із сильного похолодання. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Так, у першій декаді лютого у більшій частині областей, крім південних, знову очікуються морози до -20 °C. З 8-10 лютого морози почнуть поступово слабшати, хоча на північному заході холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

Синоптик розповів, що рівень опадів місцями буде вищим за норму на 10–40 %. Це пов’язано з активізацією південних циклонів у районі Середземного моря та Балкан, які можуть проходити через Україну. За температури нижче 0 °C більшість опадів випаде у вигляді снігу.

У третій декаді лютого збільшиться ймовірність дощів. Сніг триматиметься майже по всій країні, окрім півдня та Закарпаття, а в деяких місцях його товщина досягне 35–45 см, що посилить нічне похолодання.

За словами Кібальчича, на крайньому півдні у Криму, Приазов’ї та Закарпатті холодна погода протримається недовго. До другої половини лютого очікуються вже плюсові температури, і середньомісячна температура буде на 1–2 °C вище за норму. У решті областей температура буде близькою до норми, а в північних і західних регіонах — на 2–5 °C нижче за норму.

Синім на прогнозній карті показані території Європи, де температура буде значно нижчою за звичайну з 2 по 9 лютого

Погодна картка

