Україну скують морози до -18: зима різко повертається вже скоро

Від відлиги до сильного мінуса — які області замерзатимуть першими

Зима повертається — вже з понеділка в Україні знову сильні морози. Деякі території похолодання накриє ще в ніч неділі.

Що потрібно знати:

У ніч на 17 лютого температура на заході та півночі може опуститися до -18 градусів.

Частина сходу та південного сходу поки збережуть плюсові значення.

Найхолодніше прогнозують у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях

Про це OBOZ.UA розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха. Вона зазначила, що морози вночі будуть дуже сильними. В понеділок вночі у західних, північних областях та на Вінниччині очікується від -8 до -14 градусів морозу. Інші території тепліші від -1 до -7. Мороз просувається повільно, тож на південному сході та сході може бути плюсова температура до +5.

Слова синоптикині найкраще ілюструє карта погоди Ventusky. На 16 лютого видно, як просувається холодний фронт Україною. Коли в Дніпрі очікується ще +6 градусів, у Львові буде вже -10. В Києві обіцяють -8 градусів, в Харкові — +4, в Одесі — 0.

Погода в Україні 16 лютого

Вівторок 17 лютого: як зміниться погода

Ясно, але морозно прогнозує Птуха у вівторок. На заході, півночі та на Вінниччині нічні морози опустяться до від -12 до 18 градусів, вдень температура сягне від -5 до -11 градусів. Інша частина Україна здебільшого мерзнутиме менше. Вночі очікується від -4 до -10 градусів, вдень від -1 до -7 градусів. Південь ніч проведе з морозами, проте вдень можливе підвищення до +2. Найтепліше в Криму — до +6.

Укргідрометцентр на сайті прогнозує схожу картину. Найхолодніше має бути вночі на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині — там стовпчик термометра опуститься нижче -15 градусів. Вдень буде суттєво тепліше. Найтеплішими областями стануть Запорізька, Херсонська та Крим. Там вдень 0 — +2, а вночі до -4 морозу, в Криму очікується вище нуля.

Погода в Україні 17 лютого

Прогноз погоди в Києві, Львові та Харкові

Як просуватимуться морози Україною можна побачити і на окремих прогнозах для кожного міста. У Львів та Київ морози прийдуть першими, щоправда, у західному місті триватимуть не так довго. Вже з середи мінімальні температури будуть не настільки низькими. Натомість в Києві спаду морозів варто чекати ближче до п'ятниці.

Прогноз погоди у Львові на тиждень

Прогноз погоди в Києві на тиждень

В Харкові погода підготувала неприємний сюрприз. Після вологих вихідних з опадами місто скують морози на кілька днів. Різке зниження температури очікується у понеділок.

Прогноз погоди в Харкові на тиждень

