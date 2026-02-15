Похолодання посилиться: якою буде погода у Києві на наступному тижні

До 22 лютого "плюсової" температури у Києві не передбачається

Наступного тижня у Києві очікується суттєве похолодання та періодичні опади у вигляді снігу. Морози обіцяють бути не такими суворими, як це раніше прогнозувалось.

Найхолоднішим періодом прогнозується понеділок-четвер, коли температура вночі не підніметься вище -10 градусів. Про це повідомили у "Sinoptik".

За прогнозами синоптиків, у понеділок, 16 лютого, температура повітря вночі становитиме приблизно до -10 °C, а вдень — -3 °C. Вночі та вранці очікується сніг. Уже у вівторок, 17 лютого, морози посиляться — вночі буде до -14 °C, вдень близько -7 °C. Без опадів.

У середу та четвер, 18 та 19 лютого, холодна погода збережеться. Вночі температура коливатиметься від -11 °C до -10 °C, а вдень становитиме від -7 °C до -1° C. Місцями знову йтиме сніг.

Наприкінці робочого тижня, 20 лютого, стане трохи тепліше: вночі буде близько -6 °C, вдень приблизно -2 °C. У вихідні істотного потепління не прогнозують — температура вночі триматиметься на рівні -9 °C, вдень від -3 °C до -2 °C.

Прогноз погоди на тиждень у столиці України. Фото: скріншот з Sinoptik

У "Meteofor" дали майже схожий прогноз.

Упродовж понеділка-четверга температура вночі опуститься до максимальних -13 °C, а вдень коливатиметься від -7 до -1 °C. Місцями можливі опади у вигляді снігу.

Пізніше, з п'ятниці по неділю, морози послабшають. Вночі показники на термометрах не впадуть нижче -6 °C, а вдень — не піднімуться вище 0.

Водночас 16, 19 та 22 лютого очікуються сильні пориви вітру до 12 м/с.

Коли столиці готуватись до найсильніших морозів на наступному тижні. Фото: скріншот з Meteofor

