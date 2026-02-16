Температурні перепади до 15 градусів: якою прогнозується погода у Дніпрі майже до кінця лютого

Місто також можуть накрити опади

У Дніпрі панує більш-менш тепла погода, але місцями все ж таки тримаються морози. Протягом 17-25 лютого у місті очікуються постійні температурні коливання.

Разом з нестійкою температурою у місті йтимуть опади у вигляді снігу та дощу. Детальніше про погоду написав "Sinoptik".

Чим здивує погода у Дніпрі

За прогнозами синоптиків, найтеплішим днем стане понеділок, 16 лютого. Вдень повітря прогріється до +8 °C, вночі температура знизиться до -4 °C.

У вівторок, 17 лютого, відчутно похолоднішає: нічна температура опуститься до -6 °C, а вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище -1 °C. Середа, 18 лютого, принесе невелике потепління — вдень до +4 °C, однак уночі ще триматиметься мороз до -2 °C.

У четвер, 19 лютого, знову очікується зниження температури: вночі до -7 °C, вдень — близько +2 °C. П’ятниця, 20 лютого, буде трохи м’якшою — вдень до +7 °C, але ніч залишиться морозною — до -2 °C.

Найпрохолодніші дні припадуть на вихідні. У суботу, 21 лютого, прогнозують -5 °C вночі та до +2 °C удень. У неділю, 22 лютого, температура коливатиметься від -6°C до 0°C.

На початку наступного тижня істотного потепління не передбачається. У понеділок, 23 лютого, очікується від -4 °C вночі до +1 °C удень. Вівторок, 24 лютого, принесе до +2 °C удень та -2 °C вночі. У середу, 25 лютого, прогнозують невелике підвищення денної температури до +2 °C при нічному мінімумі близько +1 °C.

Більша частина цього періоду пройде під дощами та снігом.

Коли будуть морози та тепло у Дніпрі. Фото: Sinoptik

