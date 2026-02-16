Мороз, відлига та опади: якою буде погода на Полтавщині до кінця лютого

Морози переважно будуть вночі

У Кременчуці до кінця лютого очікується хмарна погода одночасно з морозами, потеплінням та опадами. У цей період температура на термометрах не опуститься нижче -8 градусів.

За прогнозами, найтепліше буде наприкінці місяця, коли повітря прогріється до +7 градусів. Детальніше про погоду написали в "Погода.Мета".

У понеділок, 16 лютого, буде відносно тепло. Вдень повітря прогріється до +6 °C, вночі температура знизиться до -4 °C. Але у вівторок, 17 лютого, стане прохолодніше, адже вдень буде близько 0 °C, а уночі до -5 °C.

Однак середа, 18 лютого, знову принесе короткочасне потепління — до +6 °C удень і -3 °C уночі.

У четвер, 19 лютого, денна температура вкотре опуститься до +2 °C, а вночі до -5 °C. Хоча п’ятниця, 20 лютого, буде трохи теплішою — до +5 °C удень та -1 °C уночі.

Протягом вихідних синоптична ситуація майже не зміниться. 21-22 лютого прогнозується -3…+2 градусів протягом доби.

Якою буде погода на Полтавщині. Фото: Погода.Мета

Новий тиждень розпочнеться помірним теплом: у понеділок, 23 лютого, прогнозують +4 градусів удень і -2 градусів уночі. У вівторок, 24 лютого, денна температура зафіксується на тій же позначці, а нічна підвищиться до +1 °C. Можливі опади у вигляді дощу.

Найхолоднішим днем стане середа, 25 лютого. Вдень передбачається близько -3 °C, а вночі мороз посилиться до -8 °C. Синоптики також попереджають про можливий сніг. У четвер, 26 лютого, збережеться прохолодна погода — до -2 градусів вдень і -5 градусів уночі.

Наприкінці періоду очікується відчутне потепління. У п'ятницю-суботу, 27-28 лютого, стовпчики термометрів піднімуться до +4…+7 °C удень і +1…4 °C уночі. Іноді йтимуть дощі.

