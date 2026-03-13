"Він дурний чи як?" Нова заява Трампа про Україну викликала жарти

Тетяна Крутякова
Президент США Новина оновлена 13 березня 2026, 23:03
Нова заява американського лідера Дональда Трампа, що США не потребують допомоги України в захисті від дронів, викликала бурхливу реакцію в мережі. Український президент Володимир Зеленський вже прокоментував це.

Як зазначив Трамп в інтерв’ю Fox News, Вашингтон має достатньо знань щодо БПЛА та протидії їхнім атакам. Ба більше, США нібито мають найновіші дрони у своєму арсеналі.

"Нам не потрібна допомога у протидії дронам. Ми самі з цим справляємося. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. У нас, власне, найкращі дрони у світі", — заявив Трамп.

Зауважимо, що Зеленський вже прокоментував ці слова. Президент наголосив: "Риторика – це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо".

Водночас слова лідера Білого дому вже завзято коментують у мережі. Чимало українців не розуміють, як "інші країни стоять у черзі" за досвідом вітчизняного ППО, а Вашингтон не потребує допомоги. Користувачі пишуть:

  • Воно дурне, чи воно притворяється?
  • Не притворяється, дурне.
  • Та у нього ж на лобі написано що воно й**нуте. Чого ви питаєте, хіба так не видно?
  • Ну, ок. Вам не треба, інші в черзі стоять.
  • Схоже Х@ло дуже міцно тримає Трампа за яйця…

Старший аналітик Центру ініціатив "Повернись Живим" Микола Бєлєсков написав: "Трамп готовий вдавитися, але не визнати, що Україна потрібна США і американським партнерам на Близькому Сході в контексті загрози від БПЛА-камікадзе Ірану. Це до теми про серйозну антипатію до України, яка іще родом із першої каденції в Білому домі та яка визначає ставлення Трампа до нас".

Пост Бєлєскова про Трампа та дрони
