Житло в Дубаї стрімко дешевшає. Скільки зараз коштує квартира в ОАЕ порівняно з Києвом

Удари Ірану вплинули на ринок нерухомості

У Дубаї на тлі війни на Близькому Сході сильно впав ринок нерухомості. Ціни на житло знижуються буквально щодня, хоча раніше вважались чи не найвищими у світі.

Про це повідомляє Times of India. Зазначається, що ринок просів з 16,8 пунктів до 11,4.

Як видно на графіку, вартість нерухомості буквально обвалилась. Регулярні удари Ірану по Дубаю сприяють ще більшому зниженню. При цьому навіть зараз ціна однокімнатної квартири досить висока. Так, апартаменти з одним ліжком та однією ванною кімнатою продають від 890 тисяч дирхам до понад 4 млн дирхам — 10,6 млн — 48 млн грн.

Скільки коштує однокімнатна квартира у Дубаї

Переважна більшість оголошень на порталі з пошуку житла в Дубаї — це житлові комплекси новобудов, які мають сучасний ремонт, вмонтовану систему кондиціювання та нові меблі. Ціна житла залежить не тільки від розташування, а й від поверху. Адже тут чим вище, тим дорожче.

Скільки коштує однокімнатна квартира у Дубаї

Скільки коштує однокімнатна квартира у Дубаї

Скільки коштує однокімнатна квартира у Києві

Навіть при знижених цінах у Дубаї квартири там в рази дорожче, ніж у Києві. Адже у столиці однокімнатну квартиру продають від 2 млн грн та вище. Тобто майже на 8 млн дешевше, ніж в ОАЕ.

Скільки коштує однокімнатна квартира у Києві

Виходить, що за вартість житла у Дубаї в Києві можна придбати приблизно 3-4 однокімнатні квартири та ще й в новобудові. Зауважимо, що є на ринку нерухомості в столиці й досить бюджетні варіанти до 1 млн грн, однак це квартири, які потребують ледь не капітального ремонту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що іранські дрони накрили "дубайську гавань" українських чиновників. Вже відомо, чиє майно опинилося під ударом.