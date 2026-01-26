"Мінуси" втечуть вже цими днями: Харків готується до різкої зміни погоди

У місто в кінці січня також завітають опади

Після періоду сильних морозів у Харкові, синоптики прогнозують швидке зростання температури. Хоча воно очікується недовгим і пізніше у місті знову будуть "мінуси".

Показники на термометрах поповзуть вгору вже у середу, 28 січня, як прогнозують у "Sinoptik". Вони підскочать з -15 до +3 градусів, як написав "Телеграф".

Погода у Харкові на 10 днів. Фото: Sinoptik

На початку тижня, 26-27 січня, в місті зберігатиметься холодна зимова погода. У понеділок і вівторок температура повітря вночі опускатиметься до -15…-13 °C, а вдень коливатиметься в межах -10…-6 °C. Прогнозується хмарна погода, але без опадів.

Із середи в Харкові розпочнеться різке потепління. Вночі ще будуть морози до -5 °C, але вдень повітря прогріється до +2 °C. Уже в четвер і п’ятницю температура вдень сягатиме +3 °C, що на 10-15 градусів вище, ніж на початку тижня. Однак 29-30 січня передбачаються дощі та сніг.

Наприкінці тижня в Харкові збережеться відносно тепла для цієї пори року погода. У суботу та неділю температура коливатиметься від -1 °C уночі до 0…+2 °C вдень. Опади переважно випадатимуть у вигляді мокрого снігу.

З 2 по 4 лютого місто знову відчує на собі морозну погоду — вдень повітря охолоне до -2, а вночі — -7 градусів.

