Опади зміняться сильними морозами? Якої погоди чекати у Києві до кінця січня

Найближчими днями у Києві очікується дощ та мокрий сніг

Після арктичного холоду в Україну прийшло довгоочікуване потепління. У Києві плюсова температура протримається кілька днів, потім знову прийде мороз, але не сильний, у межах -7...8 градусів.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 25 січня у столиці України нічна температура становитиме -8...-10 градусів, а вдень стовпчики термометра покажуть -7...-5 градусів. Упродовж дня пролітатиме сніжок.

Погода в Києві на 25 січня

З понеділка, 26 січня, розпочнеться потепління. Вночі очікується -6...-8 градусів, а вдень температура повітря становитиме -4...-2 градуси. Очікується хмарна погода та сніг.

Погода в Києві на 26 січня

У вівторок, 27 січня, стовпчики термометра вдень покажуть 0.-2 градуси, а вночі буде -2...-4 градуси. Киянам варто підготуватися до дощу та мокрого снігу.

Погода в Києві на 27 січня

У середу та четвер, 28-29 січня, температура повітря у столиці прогріється до 0…+2 градусів. Сонячні промені іноді проглядатимуться серед хмар.

Погода в Києві на 28 січня

За даними Ventusky, морози повернуться до Києва в ніч проти 31 січня. Температура впаде до -7 градусів. А в неділю, 1 лютого, вдень очікується -6 градусів, а вночі -8 градусів. Сильних морозів синоптики не прогнозують.

Коли в Київ повернуться морози, прогноз

Подібним прогнозом поділився сайт Weather. За даними, плюсова температура вдень у Києві триватиме з 28 по 30 січня. Але у ці дні також очікується дощ із мокрим снігом.

Погода у Києві з 25 по 31 січня

У суботу, 31 січня, вдень стовпчики термометра покажуть -3, а вночі -7. Протягом дня йтиме сніг з перервами.

"Телеграф" писав раніше, що зима ще покаже характер у Дніпрі? до чого готуватись жителям міста.