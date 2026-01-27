Знову -25? Морози відступили, але ненадовго - коли Київ накриє аномальний холод

Синоптики прогнозують різке похолодання у столиці

Морози відступили, але радіти зарано — потепління у столиці не затримається надовго. Уже за кілька днів у Києві знову очікують сильні морози до -20 градусів і навіть нижче.

Після короткочасного послаблення морозу, температура знову може різко знизитися, а вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -20 градусів і навіть нижче. Про це свідчать дані метеорадарів.

Найближчими днями у столиці ще зберігатиметься відносно м’яка погода. У вівторок та середу, 27 і 28 січня, очікується відлига. Температура підніметься вище нуля, що може спричинити посилення ожеледиці на дорогах.

Втім, за даними метеорадарів, із 30 січня морози повернуться. Уночі прогнозують до -10 градусів, удень — близько -4. У вихідні похолодання посилиться.

Найнижчі показники синоптики прогнозують на початку лютого. За інформацією сервісу Meteofor, ніч на 2 лютого може стати найхолоднішою — очікується до -22 градусів. Водночас на сайті meteo.ua зазначають, що температура може опуститися навіть до -25 градусів.

Прогноз погоди у Києві за даними Meteofor

Прогноз погоди у Києві за даними meteo.ua

За прогнозом синоптиків, протягом наступного тижня нічна температура у столиці триматиметься на рівні -15…-20 градусів, удень — від -5 до -13.

Слід також пам'ятати, що погодні радари та інші метеорологічні сайти можуть бути неточними, адже вони використовують глобальні бази даних та численні моделі. Точніший прогноз погоди можна переглянути на сайті Укргідрометцентру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з Росії в Україну знову йдуть морози. Ми розповідали, на скільки похолоднішає і чому може бути ще гірше.