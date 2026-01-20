Потепління не за горами? Коли почне сходити сніг та буде стабільний "плюс"

Деякі області очікує сильний дощ в цей період

На зміну сильним морозам вже з наступного тижня в Україну прийде потепління. Внаслідок чого сніг поступо буде танути та кучугури зменшаться.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, сніг почне сходити вже від 26 січня, а до кінця місяця залишиться лише в окремих областях. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Коли в Україні зійде сніг

З 26 січня в Україні поступово почне підніматись температура повітря. Це призведе до того, що сніг буде танути. Найпершими регіонами, які накриє сльота, будуть південні та центральні області. Зокрема в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Погода в Україні 26 січня. Дані: Ventusky

У середу, 28 січня, сніг зійде з більшості центральних та деяких східних областей. При цьому температура повітря коливатиметься в межах від 2 до 7 градусів тепла. До кінця місяця товщина сніжного покриву лише на півночі України та заході становитиме від 4 до 19 см. Найбільше снігу очікується в гірських регіонах Карпат.

Погода в Україні 28 січня. Дані: Ventusky

Окрім того, на 31 січня для центральних та східних областей синоптики прогнозують значні опади у вигляді дощу — до 5 мм. Потепління в Україні триматиметься щонайменше тиждень з 26 січня та до перших днів лютого.

Погода в Україні 31 січня. Дані: Ventusky

