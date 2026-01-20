Зима послабить хватку: коли у Харкові очікують відчутного потепління до +6

Наприкінці січня у місті прогнозується різкий поворот погоди

У Харкові найближчими днями погода все ще буде морозною, але вже досить скоро почне змінюватися. Уже наприкінці січня температура повітря поступово підійматиметься і зима на певний час втратить свої позиції.

Коли саме очікувати найпомітніше потепління та якою буде погода далі, написав "Телеграф". Дані взяли зі синоптичного сайту "Погода.Мета".

Коли місто зможе трошки зігрітись після морозів: прогноз

На цьому тижні, 20-25 січня, у місті утримаються морози. У денні години температура коливатиметься від -7 до -4 градусів, уночі опускатиметься до -13…10 градусів. Переважатиме хмарна погода, без опадів.

Із 26 січня синоптична ситуація зміниться. Денна температура підніметься до 0 градусів, а нічні морози послабшають до -7 градусів. Уже 27-28 січня вдень очікується +2…+3 градуси, уночі — близько +1 градуса, можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Найпомітніше потепління прогнозують наприкінці місяця. 29-31 січня температура вдень сягатиме +5…+6 градусів, уночі — +2…+3 градуси. У ці дні збережеться хмарна погода, місцями з дощами.

На початку лютого тепла погода ще триматиметься. 1-2 лютого вдень очікується +4 градуси, уночі — близько 0…+1 градуса. Після цього температура знову почне знижуватися, і з 3-7 лютого у Харків повернуться морози до -3…-1 градусів удень та — 8…-6 градусів уночі.

Погода у Харкові на кінець січня-початок лютого 2026. Фото: "Погода.Мета"

