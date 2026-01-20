Від -12 до +8 за кілька днів: у Дніпрі очікується різка зміна погоди

Плюсова погода вже близько

Жителів Дніпра чекають температурні коливання наприкінці січня. Морози почнуть відступати, а повітря поступово прогріватиметься.

Після холодних днів у місті нарешті почнеться потепління. Про це свідчать дані погодних сервісів.

Після кількох днів морозів у Дніпрі очікується зміна температурного режиму. За прогнозами синоптиків, до 25 січня в місті зберігатиметься холодна погода: вночі температура опускатиметься до -12…-8 градусів, а вдень коливатиметься в межах -5…0.

Погода у Дніпрі за даними meta.ua

Перелом у погоді настане вже у період з 26 по 29 січня. Саме в ці дні у Дніпрі прогнозують різке потепління. Удень температура може піднятися до +4…+6 градусів, а вночі — триматиметься в межах 0…+4. Найвищі показники очікують 30 та 31 січня, коли повітря вдень прогріється до +8.

Погода у Дніпрі на найближчий місяць за даними meta.ua

Початок лютого також буде відносно теплим. У денні години синоптики прогнозують від 0 до +7, а вночі — до -3…-6. Сильних морозів, як на початку січня, не очікують, але коливання температури збережуться.

У метеорологічних службах наголошують, що онлайн-радари та автоматичні сервіси можуть давати похибки. Як пояснюють фахівці, "глобальні моделі не завжди враховують локальні особливості погоди", тому для точніших даних радять перевіряти офіційні зведення Укргідрометцентру.

