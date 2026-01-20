Потепление не за горами? Когда начнет сходить снег и будет стабильный "плюс"

Некоторые области ожидает сильный дождь в этот период

На смену сильным морозам уже на следующей неделе в Украину придет потепление. В результате чего снег постепенно будет таять и сугробы уменьшаться.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков, снег начнет сходить уже с 26 января, а к концу месяца останется только в отдельных областях. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Когда в Украине сойдет снег

С 26 января в Украине постепенно начнет подниматься температура воздуха. Это приведет к тому, что снег будет таять. Самыми первыми регионами, которые накроет слякоть, будут южные и центральные области. В частности, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Погода в Украине 26 января. Данные: Ventusky

В среду 28 января снег сойдет с большинства центральных и некоторых восточных областей. При этом температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла. До конца месяца толщина снежного покрова только на севере Украины и западе составит от 4 до 19 см. Больше всего снега ожидается в горных регионах Карпат.

Погода в Украине 28 января. Данные: Ventusky

Кроме того, на 31 января для центральных и восточных областей синоптики прогнозируют значительные осадки в виде дождя до 5 мм. Потепление в Украине будет держаться не менее недели с 26 января и до первых дней февраля.

Погода в Украине 31 января. Данные: Ventusky

Погода в Украине 31 января. Данные: Ventusky

