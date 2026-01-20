От -12 до +8 за несколько дней: в Днепре ожидается резкое изменение погоды

Плюсовая погода уже близко

Жителей Днепра ждут температурные колебания в конце января. Морозы начнут отступать, а воздух будет постепенно прогреваться.

После холодных дней в городе наконец-то начнется потепление. Об этом свидетельствуют данные погодных сервисов.

По прошествии нескольких дней морозов в Днепре ожидается смена температурного режима. По прогнозам синоптиков, до 25 января в городе будет сохраняться холодная погода: ночью температура будет опускаться до -12…-8 градусов, а днем колебаться в пределах -5…0.

Погода в Днепре по данным meta.ua

Перелом в погоде наступит уже в период с 26 по 29 января. Именно в эти дни в Днепре прогнозируется резкое потепление. Днем температура может подняться до +4…+6 градусов, а ночью будет держаться в пределах 0…+4. Самые высокие показатели ожидают 30 и 31 января, когда воздух днем прогреется до +8.

Погода в Днепре на ближайший месяц по данным meta.ua

Начало февраля также будет относительно теплым. В дневные часы синоптики прогнозируют от 0 до +7, а ночью – до -3…-6. Сильных морозов, как в начале января, не ожидают, но колебания температуры сохранятся.

В метеорологических службах отмечают, что онлайн-радары и автоматические сервисы могут давать ошибки. Как объясняют специалисты, "глобальные модели не всегда учитывают локальные особенности погоды", поэтому для более точных данных советуют проверять официальные сведения Укргидрометцентра.

